Vyvážené investice = minimální riziko

, aktualizováno

Dát peníze do jednoho dluhopisového a jednoho akciového fondu a mluvit při tom o diverzifikaci portfolia, to je jako smíchat pomeranč s jablkem a říkat, že mám v misce ovocnou bombu, píše v prvním dílu seriálu JAN TRAXLER, investiční poradce se specializací na pravidelné investice a aktivní správu portfolia. Jak by dle jeho názoru mělo vypadat vyváženě diverzifikované portfolio pro dynamického investora s delším investičním horizontem?