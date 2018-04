Mzdy nováčků v práci stále mírně rostou

Vysokoškoláci dostanou něco málo přes 25 tisíc korun, což je zhruba průměrná mzda v Česku. Nástupní mzda absolventa střední školy je 17 565 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z průzkumu mezd a benefitů společnosti Profesia CZ. Za posledních pět let se mladým lidem platy neustále zvyšují, sice ne o moc, ale přece. Oproti roku 2008 bere středoškolák s maturitou o 3,4 procenta vyšší mzdu, vysokoškolák má dokonce o 4,7 procenta více.

Vývoj mezd absolventů Rok absolvent SŠ absolvent VŠ 2008 16 986 24 052 2009 17 173 24 074 2010 17 148 24 310 2011 17 253 24 834 2012 17 565 25 190 Poznámka.: Hrubé mzdy

"Největší rozdíl v příjmech můžeme pozorovat u absolventů, kteří pracují v obchodě. Typické pozice pro absolventy středních škol v tomto oboru jsou například prodavač, vedoucí prodejny nebo nákupčí, jejich průměrný měsíční příjem je 15 244 korun. Zatímco absolventi vysokých škol v obchodě zastávají pozice jako account manažer nebo obchodní referent, berou o 64 procent více než středoškoláci, až 25 tisíc korun," informuje Kateřina Jaroňová ze společnosti Profesia CZ.

Podle ní se nůžky dále rozevírají u absolventů vysokých škol a středoškoláků, kteří nastupují do automobilového průmyslu, energetiky a také informačních technologií. Ve všech třech případech je rozdíl ve mzdách 41 procent. V logistice berou vysokoškoláci o 37 procent více než jejich kolegové s maturitou.

Nejvíce si vyděláte v IT

Nejvyšší nástupní mzdy absolventů středních škol jsou v informačních technologiích, tam berou v průměru 22 870 korun měsíčně. Slušný výdělek slibuje také bankovnictví, a to 21 488 korun, v marketingu a reklamě se dá vydělat 21 333 korun. Ve strojírenství a stavebnictví je běžná praxe vyplácet mladému nováčkovi 20 tisíc korun měsíčně.

Absolventi vysokých škol se mohou chlubit více penězi. V informačních technologiích berou 32 144 korun měsíčně, v marketingu a reklamě

27 479 korun a v energetice 27 347 korun. Podobný příjem má mladý člověk v bankovnictví a automobilovém průmyslu.

S benefity jsou na tom středoškoláci hůř

Co se týká benefitů, absolventi středních škol dostávají nejčastěji stravenky a pak nápoje na pracovišti zdarma.

Jejich vzdělanější kolegové jsou na tom o dost lépe. Samozřejmě mají stravenky a v práci co pít, ale často také hned po nástupu do zaměstnání dostanou mobilní telefon k soukromým účelům, možnost pružné pracovní doby a jeden týden dovolené navíc. To může souviset s tím, že někteří nastupují na manažerské funkce, jimž se takové benefity nabízejí, nebo pracují ve firmách, kde je dovolená navíc běžně poskytována.

Pokud bychom srovnali finanční ohodnocení českých a slovenských absolventů, jsou na tom ti tuzemští lépe. Na Slovensku dosahují průměrné mzdy začínajících pracovníků 15 436 korun měsíčně, což je zhruba o dva tisíce méně než v Česku. Vysokoškoláci na Slovensku mívají na výplatních páskách 22 347 korun, tedy zhruba o tři tisíce méně než mají jejich kolegové v tuzemsku.

Zájem zaměstnavatelů o absolventy se podle průzkumu meziročně nezměnil. Jejich CV si v databázi životopisů prohlédne v průměru 11 společností. Personalisté hledají především absolventy strojírenských oborů a IT.