Vyžeňte pracovní problémy ze své ložnice

Pak se vám podaří usnout zpravidla půl hodinky před ranním zazvoněním budíku. Oč později, o to tvrději. A proč?

Protože právě půl hodinky před zazvoněním budíku si při zoufalém pohledu na ciferník rezignovaně říkáte: "Teď už tedy usnout opravdu nemusím, ta půlhodinka mě už nevytrhne."

Přestanete se křečovitě snažit a unavené tělo konečně může zareagovat přirozeně. Jak však nemyslet na pracovní problémy? Nemstěte se na nevinných!

Když už vás někdo vytočí, tak oplácet to kyselými obličeji a utrhováním se na někoho zcela nezúčastněného - to postrádá veškerou logiku. Ale přesto to děláte.

Přes den se v práci přihodí třeba nepříjemný konfliktní rozhovor se šéfem. Hned po příchodu domů ovšem nezapomeneme být ze zástupných malicherných příčin nevrlí na partnera či na děti.

Co radí KATEŘINA FORSTINGEROVÁ, ředitelka IT Moravia

Dobrý a zdravý spánek je velmi důležitý, bez něj nemůžeme pracovat efektivně. Pokud vás přemohou duševní stres a únava, je nejlepší si pořádně zasportovat a fyzicky se unavit, například si jít zaplavat nebo se projet na kole, a potom jít brzy spát.

Rada je prostá: pokuste se zapomenout na práci v okamžiku, kdy opouštíte dveře vaší firmy. Nenuťte rodinu, aby s vámi řešila propad obratu. Platí jednoduchá rovnice: domácí pohoda = zdravý spánek.

Je dobré ji dodržovat už proto, že pokud si problémy promíláte v hlavě i v noci, "nemstíte" se šéfovi nebo kolegovi, ale nejvíc ze všeho sami sobě vnitřní nepohodou, neklidem a ustaraností.

V případech, kdy ve vás vztek přímo klokotá a nedá se zastavit, zkuste použít silnější psychologickou pilulku. Říkejte si třeba: "Nejvíce ho (šéfa, klienta) naštvu, když budu v klidu a sladce usnu."

Klasické metody počítání oveček, vlažné sprchy před ulehnutím či meduňkového čaje nejsou také špatné. Z jejich rodu je i usínací rada T. G. Masaryka: Když nemůžete usnout, vypijte skleničku vlažného mléka.