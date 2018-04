Vyzkoušejte si, jak požádat manžela o peníze

Zkuste si sepsat, co všechno byste mohla udělat, abyste potřebné peníze do rozpočtu získala. Jednotlivé plusy a minusy daného řešení označte číslem podle toho, jakou váhu jim přisuzujete. Hodnoťte čísly od 0 do 10 (0 = bezvýznamné ... 10 = maximálně závažné).



Číslice pak vepište do zlomku, například 2/8, abyste před sebou jasně viděla, jaké východisko je pro vás nejlepší. Ideální situace je, když je první číslo vyšší a druhé nižší. Za pokus pak stojí ta řešení, v nichž plusy převažují nad minusy.



Naše hodnocení uvádíme modelově v testu.

Například:



1. Znovu se doprošujete manžela, aby vám zvýšil příděl na domácnost.

Plusy: Budete mít pocit, že jste se překonala a pro rodinu udělala maximum.

Naše hodnocení: 3

Minusy: Budete se cítit trapně a poníženě.

Naše hodnocení: 8

Celkem: 3/8

2. Vyhrožujete. Buď vám manžel bude dávat víc peněz, nebo s ním nebudete spát.

Plusy: Manžela tím dost postihnete a možná se nad situací konečně vážně zamyslí.

Naše hodnocení: 2

Minusy: Budete sama sexuálně strádat. Uděláte doma "dusno" a budete se o peníze hádat o to víc.

Naše hodnocení: 9

Celkem: 2/9

3. Poprosíte muže, aby jednou týdně udělal velký nákup on. Má auto, může zajet do hypermarketu, kde beztak pořídí levněji.

Plusy: Manželovi zalichotíte, dáte mu najevo, jak je potřebný, a ušetříte za týdenní nákup.

Naše hodnocení: 8

Minus: Naštve ho, že po něm chcete další domácí práce.

Naše hodnocení: 0

Celkem: 8/0

4. Řeknete synovi, aby za mužem pro peníze chodil on.

Plusy: Manžel synovi neodolá a vy peníze opravdu získáte.

Naše hodnocení: 4

Minusy: Zatáhnete dítě do vlastních problémů a uvnitř se za to budete stydět.

Naše hodnocení:10

Celkem: 4/10

5. Objednáte se v manželské poradně a na postupu se domluvíte s odborníkem.

Plusy: Promluvíte si s někým nestranným a zkušeným a za službu nic neplatíte. Vypovídáte se.

Naše hodnocení: 8

Minusy: Nemáte záruku, že si odnesete radu, se kterou budete spokojená, a ztratíte hodinu času.

Naše hodnocení: 1

Celkem: 8/1

6. Řeknete manželově matce, ať mu domluví.

Plusy: Počkej, ta ti to vytmaví!

Naše hodnocení: 2

Minusy: Manžel se urazí a nakonec i jeho matka se obrátí proti vám.

Naše hodnocení: 10

Celkem: 2/10

7. Zeptáte se ve školce, jestli nepotřebují někoho na úklid.

Plusy: Přivyděláte si, kolik potřebujete, a peníze získáte bez doprošování.

Naše hodnocení: 10

Minusy: Přijdete o volný čas a budete více unavená.

Naše hodnocení: 5

Celkem: 10/5



8. Pravidelně si půjčujete, třeba od Provident Financial, banka vám totiž tak malý obnos neposkytne.

Plusy: Peníze získáte hned a rovnou do domu, bez prosíků.

Naše hodnocení: 3

Minusy: Dostanete se do začarovaného kruhu dluhů, ze kterého je obtížná cesta zpátky. Ohrozíte tak celou rodinu.

Naše hodnocení: 10

Celkem: 3/10

9. Prodáte cennosti po babičce.

Plusy: Nebudete si muset o peníze říkat muži.

Naše hodnocení: 5

Minusy: Situaci vyřešíte jen dočasně, šperky jednou dojdou a vy se ocitnete zase tam, kde jste byla na začátku.

Naše hodnocení: 10

Celkem: 5/10

10. Požádáte o pomoc bývalého přítele.

Plusy: Ráda byste ho zase po čase viděla. Asi by vám půjčil. A manžel ať žárlí.

Naše hodnocení: 4

Minusy: Styděla byste se, jak jste dopadla. Trvalé řešení to není.

Naše hodnocení: 9

Celkem: 4/9

Zdroj: Peníze a manželství, Grada Publishing