Vyzkoušejte si přijímací testy na VŠ z internetu

1. Socializací je míněno:



A/ morálka

B/ řeč

C/ sociální přizpůsobení

D/ temperament



2. Co je primární skupina?



A/ trojice lidí

B/ malé skupiny lidí se silnými emocionálními vazbami

C/ neformální skupina

D/ skupina vrstevníků



3. Metoda pozorování je:



A/ domněnka

B/ kontrolovatelné ovlivňování

C/ lidské prožívání

D/ vnímání chování a prožívání jedince



4. Výkonové testy měří:



A/ psychomotorickou úroveň

B/ rychlost rozhodování

C/ osobnostní vlastnosti

D/ vlastnosti podvědomí



5. Biorytmus je:



A/ spontánní aktivita CNS

B/ ranní vstávání

C/ spánek

D/ bdělost



6. Percepce vjemů je:



A/ smyslové vnímání

B/ učení dovednostem

C/ duševní porucha

D/ sluchový efekt



7. Halucinace jsou:



A/ smyslové klamy

B/ nevnímání tvarů

C/ porucha paměti

D/ porucha pozornosti



8. Učení napodobování se realizuje hlavně:



A/ ve školním věku

B/ ve stáří

C/ v ranném dětství

D/ v pubertě



9. Psychická deprivace je:



A/ nedostatek v uspokojování našich potřeb

B/ fyzické násilí

C/ fantazijní představy

D/ útěk od reality



10. Ontogeneze znamená:



A/ školní zralost

B/ motorické dovednosti

C/ vývoj psychomotorických funkcí

D/ řečové dovednosti



11. Osobnostní dotazníky jsou:



A/ anketa

B/ interview

C/ pozorování

D/ výběr z řady postojů, chování a pocitů



12. Motivace znamená:



A/ zvyklost

B/ přizpůsobení

C/ aktivizaci chování

D/ úsudek



13. Co je to dispozice:



A/ vrozená schopnost k učení

B/ mechanická paměť

C/ pozornost

D/ inteligence



Výsledky: 1.c, 2.a, 3.d, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.c, 9.a, 10.c, 11.d, 12.c, 13.a



