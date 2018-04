Vyzkoušejte si přijímací testy na VŠ z internetu

1. Biologie je věda:



A/ o živé přírodě

B/ o organismech, nerostech a horninách

C/ která zkoumá vlastnosti a vývoj živých a neživých soustav

D/ která zahrnuje všechny přírodní vědy



2. Morfologické obory biologie:



A/ zkoumají stavbu a tvary organismů

B/ zkoumají vývoj organismů

C/ zahrnují také genetiku

D/ se zabývají činností orgánových soustav



3. Do vědních oborů o vývoji života nepatří:



A/ fylogeneze, tj.