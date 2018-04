Vyzkoušeli jsme alkohol testery. Na výsledky nespoléhejte

Jsou ale tyto přístroje spolehlivé? Redaktoři Černých ovcí několik alkohol testerů vyzkoušeli. K testu vybrali pět běžně dostupných přístrojů v ceně do jednoho tisíce korun. Aby měli co měřit, pomohl figurant. Na začátku pokusu vypil čtyři panáky kvalitní, čtyřicetiprocentní whisky. Přiznal, že cítí, že něco vypil, chodil docela jistě, uznal ale, že za volant by rozhodně nesedl.

Podle odborníků by tato vypitá dávka alkoholu měla po jedné hodině způsobit hladinu alkoholu v krvi kolem 0,6 promile. A tak se začalo testovat. Nejprve ve Fakultní nemocnici na Bulovce. Vyšetření krve v profesionálních testech ukázalo 0,51 a 0,56 promile v krvi.

Alkohol testery překvapily, jeden z nich dokonce naměřil nulu

Alkohol testery měřily různě. Přístroj Filson ukázal výsledek 0,5, tedy relativně přesnou hodnotu. 0,4 promile, o desetinu méně, naměřil přístroj Al 2005 C. I tak je to poměrně přesný výsledek.

Překvapení nastalo u třetího z testovaných výrobků, Alkoměru 3D. Naměřil nulu. I při druhém opakovaném kontrolním měření byl výsledek nula. Alkoměr 3D tedy žádný alkohol v krvi neobjevil, což je po vypití dvou deci tvrdého alkoholu zarážející. Nepřesné byly i zbývající dva alkohol testery. Přístroj Lampa naměřil celou jednu promile a přístroj Sencor ukázal na displeji 0,8 promile.

Aby bylo měření co nejobjektivnější, provedli redaktoři celou zkoušku po pěti minutách znovu. Naměřené hodnoty se výrazně nelišily. Přístroj Al 2005 C ukázal 0,3 promile, tedy opět o jednu desetinu méně. Naopak Alkoměr 3D, který v prvním kole úplně selhal, ukázal při třetím měření vůbec nejpřesnější hodnotu 0,55.

Výrobci vysvětlují, že měření je pouze informativní

Test tedy ukázal, že naměřené hodnoty se mohou i výrazně lišit od skutečnosti. A jak nepřesnosti v měření vysvětlili výrobci alkohol testerů? Přístroj Sencor naměřil o téměř půl promile více. Z firmy přišla odpověď, že hodnoty měření jsou pouze informativní a že přesnost měření může ovlivnit kouř, přírodní plyn nebo nežádoucí dech.

Přístroj Al 2005 od firmy Vnet naměřil o jednu až dvě desetiny méně, výrobce to vysvětluje jednoduše: „Hraje obrovskou roli, jak se foukne do detektoru. Člověk, který ho používá denně a ví, jak správně fouknout, naměří klidně třikrát po sobě stejnou hodnotu.“

A podle prodejce Alkoměru 3D, který nejdříve dvakrát naměřil nulu, je nepřesnost způsobena tím, že přístroj byl nový.

Sami výrobci přiznávají, že přístroje nejsou přesné, spolehlivě ukazují pouze nulu. „Nejsou to ověřené analyzátory, jsou to jen orientační měřidla a jejich výsledky bychom měli brát s určitou rezervou. Rozhodně pokud je výsledek pozitivní, neměli bychom usedat za volant vozidla,“ doporučuje ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

K podobnému výsledku se ale může řidič dostat i zadarmo. „Velmi zjednodušeně jedno pivo znamená dvě hodiny neřídit, a sčítá se. Pět piv, deset hodin neřídit. Jedno pivo rovná se dvě deci vína, rovná se jedna štamprlička tvrdého alkoholu, úspěšnost tohoto modelu je zhruba devadesát procent,“ vysvětluje toxikolog Jaroslav Zikmund.

Alkohol za volantem může přijít draho

České zákony jsou, co se alkoholu za volantem týče, velmi striktní. Řídí se pravidlem nulové tolerance. Přesto stále poměrně velké množství řidičů usedá za volant pod vlivem alkoholu. Policisté dopravní služby v roce 2014 zjistili více jak deset tisíc případů, kdy řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu. Řidiči často doplácejí na to, že se domnívají, že druhý den po požití alkoholu jsou střízliví. Subjektivní pocit ale může být velmi zrádný.

„Pokud se nedostaví nějaké negativní vlivy jako je kocovina nebo žaludeční nevolnost, tak se dotyčný vůbec nemusí domnívat, že by byl pod vlivem alkoholu, přitom ty hladiny bývají klidně i kolem jednoho promile,“ popisuje toxikolog Zikmund. I když alkohol nevnímáme, může mít na naše smysly velký vliv. „Zúží se vidění, řidič neslyší houkačky, neslyší co se děje, neslyší tramvaj,“ dodává.

Jízda pod vlivem alkoholu může přijít pěkně draho. Řidiči za ni hrozí pokuta až dvacet tisíc korun a zákaz řízení na jeden rok. Pokud se navíc řidič stane účastníkem dopravní nehody, automaticky se stává jejím spoluviníkem.

