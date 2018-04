Vyzkoušeli jsme chytré terminály. Pět služeb zatím jen za hotové

Terminál Pay+ na první pohled zaujme žlutooranžovou barvou, nedá se přehlédnout. Pro seznámení, jak funguje, volím nový terminál v pravé pasáži Slovanského domu v Praze Na Příkopě. Na první pohled mě zarazí jeho umístění v bezprostřední blízkosti bankomatu Komerční banky, což můj pocit soukromí značně ruší. Jak zjišťuji, nepříjemně se cítí i klient banky, který si přišel vybrat.

Obrazovka terminálové novinky s dostatečně velkými ikonami zobrazujícími poskytované služby působí přehledně. I přesto, že terminál stojí v místě, kde je potřeba svítit, obrazovka se neleskne. Výběr služeb ovládáte dotykem na konkrétní tlačítka na obrazovce. Nemusíte na ně nijak zvlášť tlačit. Je-li potřeba zadávat písmena či číslice, objeví se na obrazovce standardní klávesnice.

Tlačítka se šipkami vás na obrazovce intuitivně vedou. Nemusíte zbytečně hledat, jak se dostat o krok dále nebo zpět či jak srolovat v nabídce.

Dotýkejte se a vybírejte

Ovládání a volba jednotlivých transakcí na dotykové obrazovce terminálu je opravdu jednoduchá. Stačí v hlavním menu vybrat požadovanou operaci a nechat se pokyny vést dále.

Nyní můžete zaplatit složenky do výše deset tisíc korun, vložit na jakýkoliv účet vedený v České republice hotovost do výše deset tisíc korun, dobít si kredity u mobilních operátorů do výše 9 999 korun, na místě vybrat a zakoupit vstupenky z nabídky portálu Ticketstream a slevové kupony portálu Hyperslevy.cz.

Hlavní menu terminálu Pay+

Během podzimu letošního roku by se měla nabídka rozšířit o další slevové portály či možnost zakoupení vstupenek od dalších prodejců. Prostřednictvím terminálů bude možné se napojit na objednávkové a rezervační systémy cestovních kanceláří, společností prodávající letenky a autobusové či vlakové jízdenky i e-shopy.

Vzhledem k operacím, které můžete na terminálech provádět, vám možná bude připadat, že jsou propojeny s internetovou sítí. Ale nejsou a nikdy nebudou, jak zdůrazňuje Karel Javůrek ze společnosti European Payment Systems (EPS). "Pro komunikaci mezi terminály a bankami, mobilními operátory apod. sice používáme datové linky, ale výměna informací neprobíhá přes internet, tam bychom se mohli stát obětí hackera nebo virů."

Zaplaťte složenku, vložte peníze na účet

Možnost zaplatit složenku přes terminál Pay+ jistě ocení každý, kdo již někdy strávil dlouhé minuty čekáním na poště. Složenku můžete buď naskenovat, načíst pomocí čárového kódu (pokuď je její součástí) nebo ručně vyťukat na obrazovce požadované údaje.

Složenky v terminálu Pay+ můžete buď elektronicky načíst nebo vyplnit pomocí dotykové obrazovky.

Posledním krokem je vklad hotovosti do zdířky "bankovky" či "mince". Nové terminály přijímají bankovky do hodnoty dvou tisíc korun i veškeré mince, vrací obojí dle potřeby. Po provedené transakci vám ze zdířky "stvrzenky" vyjede potvrzení o úhradě složenky.

Za zaplacení složenky zaplatíte poplatek, který je součástí celkové platby. U částky do jednoho tisíce korun je to 18 korun, nad tisíc korun zaplatíte 20 korun.

Prakticky na stejném principu funguje i vklad hotovosti na jakýkoliv účet vedený v České republice. Ručně vyťukáte požadované údaje a vložíte hotovost. Poplatek je shodný jako u složenek.

Z terminálu lze posílat peníze na účet vedený v České republice.

Dobijte si kredit

Používáte-li mobil s předplacenou kartou, případně někdo z vašich blízkých a chcete navýšit kredit na volání, můžete to opět provést u terminálu Pay+. Na hlavním obrazovkovém menu vyberete operátora, zvolíte částku do limitu 9 999 korun a číslo mobilního telefonu. Pak již jen vložíte peníze a počkáte na stvrzenku.

Za dobití mobilu žádný poplatek neplatíte, je zahrnut v dobíjené částce.

Kupte si slevový kupon či vstupenku na kulturní akci

S vložením hotovosti na účet, zaplacením složenek či dobitím kreditu u mobilu se dnes již setkáte u bankomatů mnoha bank. Ovšem možnost koupit si slevový kupon jinde než na internetu prakticky nemáte. A právě terminál Pay+ vám to umožní. Stačí v hlavním menu zvolit nabídku serveru Hyperslevy a můžete vybírat.

Pokud chcete zaslat slevový kupon na svůj e-mail, v jednom z kroků ho zadejte. Pokud ne, bude vám pro uplatnění slevy stačit vytištěná stvrzenka z terminálu.

Terminál Pay+ umožní koupit slevový kupon z portálu Hyperslevy.cz.

Za koupi kuponu musíte zaplatit poplatek, který se liší podle výše slevy. Do celkové útraty 300 korun se celková částka zaokrouhluje na celou desetikorunu - poplatek je tak mezi 1-9 korunami. Nad celkovou útratu 300 korun se částka zaokrouhluje na nejbližší dvacetikorunu - poplatek je od 10 do 19 korun.

V případě nabídky a koupě vstupenek na kulturní akce spolupracuje společnost EPS s portálem Ticketstream. Opět máte možnost si vybrat jakoukoliv akci a zakoupit na ni vstupenku.

Minimální poplatek je deset korun, maximální 19 korun. V případě, že cena vstupenky nekončí nulou, zaokrouhluje se směrem nahoru na nejbližší dvacetikorunu. Např. za vstupenku za 200 korun zaplatíte celkem 210 korun, za vstupenku za 201-209 korun zaplatíte 220 korun.

Do konce roku bude v Česku 600 terminálů

Za novými terminály Pay+ stojí společnost European Payment Systems, která tři multifunkční terminály v pilotním projektu spustila v létě loňského roku v pražském obchodním centru Palladium.

V současnosti po Praze, především v síti prodejen Albert a Interspar, najdete 20 terminálů, které byly od počátku roku 2011 postupně nasazovány do ostrého provozu. "Během podzimu budeme terminály instalovat i ve všech velkých a větších městech v Česku. Do konce roku plánujeme rozmístit 600 terminálů, celkem jich chceme zprovoznit tři tisíce," upřesňuje Karel Javůrek.

Dočasným nedostatkem je nemožnost uhradit požadovanou částku platební kartou, ale pouze hotovostí, kterou při vkládání do terminálu máte volně v ruce. To se má ale v dohledné době změnit. Zda se změní i výše poplatků za jednotlivé transakce, společnost neuvedla.