Vyzkoušeli jsme: Osm postřehů ze založení účtu v Zuno bance

Minulý čtvrtek, dva dny po oficiálním spuštění banky, jsem se rozhodla, že si účet založím a novou banku vyzkouším. Obzvlášť mě zaujaly avizované pouhé tři minuty, během kterých je možné vše zvládnout. Mně se to nepovedlo.

Postřeh první: Usedám k počítači náležitě vybavená informacemi z reklamy, občanský průkaz po ruce, přesto mi vepsání a potvrzení všech potřebných údajů trvá skoro čtyři minuty, a to píšu na klávesnici celkem rychle. Je pravda, že jsem se snažila přečíst všechny poučky opravdu pozorně, jako bych o nich nikdy předtím neslyšela.

Potvrzující SMS a e-mail s klientským číslem dorazil okamžitě. Nezbývá než čekat, až se ozve kurýr. Přestože jsem z Prahy, volím tuto cestu, abych vyzkoušela, co mohou čekat ti, kteří se na Václavské náměstí, kde je jediná pobočka banky v republice, nedostanou.

Od žádosti k aktivaci uběhlo 95 hodin

Ještě tentýž den odpoledne jsem si chtěla přečíst všeobecné podmínky a vzor smlouvy, jak mě upozorňoval úvodní e-mail z banky. Jenže to nešlo. Asi nějaký šotek, nebo spíš velký zájem nových klientů způsobil, že stránky banky nefungovaly. Na web banky se mi podařilo dostat až pozdě večer, přihlášení pak už proběhlo bez problémů, mohla jsem si zkontrolovat údaje, které jsem při žádosti vyplnila.

Postřeh druhý: Zatímco na webu je informace, že se mi kurýr ozve do tří dnů, v e-mailu píší o dvou. Konkrétně bych měla nejdříve dostat SMS s upozorněním na doručení startovacího balíčku a pak mi má volat kurýr, se kterým si prý dohodnu termín a místo předání smlouvy. A skutečnost? Je čtvrtek večer. Zatím jen čekám. Schválně volím konec pracovního týdne, abych vyzkoušela, jestli mě banka nechá přes víkend čekat. V pátek těsně po 14. hodině konečně doráží zpráva od kurýra s informací, že mi do tří dnů konečně dovezou smlouvu. Takže další tři dny? Je to jasné, minimálně do pondělka mám od banky volno a na pokusy můžu zapomenout.

V mezičase surfuju po různých internetových diskusích a sleduju, jak s bankou bojují druzí. Z mnoha příspěvků se dozvídám, že v tom nejsem sama. Ve prospěch banky je ovšem nutné podotknout, že se snaží a na připomínky nespokojených klientů reagovat.

Od pondělního rána nedám mobil z ruky a čekám na zavolání. Jaké bylo mé překvapení, když se před polednem objevuje kurýr společnosti Go4 naprosto bez varování na recepci. Naštěstí jsem v redakci a běžím si pro smlouvu.

Postřeh třetí: Samotné předání startovacího balíčku mi moc důstojné nepřišlo. Myslím, že by si budoucí klienti banky zasloužili, aby je navštívil někdo z banky a ne jen přepravní společnost, které jde logicky pouze o to dokument v pořádku předat a která vysvětlovat nic nemusí ani neumí. Zažila jsem podobné předání dokumentů jiných produktů, jeden od mobilního operátora a druhý z jiné banky, která mi doručila kreditní kartu, a jejich vystupování bylo daleko profesionálnější.

Příjemně mě však překvapila smlouva. Nejenom, že je stručná, vše se vešlo na dvě strany A4, ale i větám v ní rozumím, ten slovník je prostě lidský. Vida, že to jde, to se u jiných finančních institucí nevidí.

Postřeh čtvrtý: Zato všeobecné obchodní podmínky jsou patřičně dlouhé. Knížka velikosti A5 má 17 hustě popsaných stran, navíc písmem menším než malým. Banka asi cílí na mladé, starší klienti s opotřebovaným zrakem, ať si poradí, jak umí. Snažím se je přelouskat cestou metrem, ale už na osmé stránce odpadám. I když je to čtení užitečné a potřebné, přeci jen husté malé písmo vyžaduje velké soustředění.

Ale i tak se dozvídám pár zajímavostí. Například zjišťuji, že na termínovaný vklad mohu peníze vložit jen jednou, není tedy možné přidávat, a že s penězi není možné disponovat. K účtu je možné získat nejvýše čtyři karty. Ze spořicího účtu nemohu zaplatit rovnou, musím peníze nejdříve převést na běžný účet...

Samotné ovládání účtu je intuitivní

Aktivaci už zvládám rychlostí blesku přímo na stránce moje.zuno.cz. Teď už mohu srovnávat. On-line bankovnictví Zuno banky je přehledné, ocenila jsem i možnost vlastního nastavení tlačítek na hlavní stránce včetně všudypřítomné nápovědy. Okamžitě převádím z jiné banky nějaké peníze, abych si mohla otevřít spořicí účet (zde pod názvem Spoření), který je úročen dvěma procenty ročně s denním připisováním úroků a možností využít daňové optimalizace, a termínovaný vklad (Vklad) pro jednorázové vložení peněz na určitou dobu. Vybírám nejvyšší úrok 3,5 procenta ročně na šest měsíců. Za půl roku se tedy dočkám zhodnocení 1,75 procenta minus daň, což je momentálně jedna z nejlepších nabídek na trhu.

Postřeh pátý: Otázkou zůstává, co udělá banka s úroky, až naláká dostatečný počet klientů. Sazby na spoření může změnit kdykoli, na termínovaných vkladech garantuje sazby podle slov ředitele Miroslava Střihavky do konce září. Ale i pak se prý bude banka snažit udržet v top trojce, tedy mezi třemi nejvýše úročícími ústavy u nás. Tak jsem zvědavá.

V základu má každý nastavený základní ÚČET, zvažuji, že si ho převedu na PLUS. První měsíc je zdarma. Aktivuji si také autopilota, funkci, která mi sama bude přesouvat peníze z běžného účtu na spoření a nazpátek. Chci prostě vyzkoušet všechno.

O kartu si musíte požádat

Zatímco čekám, až dorazí peníze, pátrám po stránkách banky a narážím na záložku Karty. Jestli ji chci, musím si požádat. Vyplňuji tedy formulář. Data do formuláře se přepisují z registrace. Líbí se mi možnost zvolit si vlastní PIN.

Postřeh šestý: Vybírám způsob doručení. Původně jsem zvolila expresní, ale před potvrzením čtu, že bych zaplatila 1 800 korun, což se mi nechce. Vracím se zpátky a raději zaklikávám běžný způsob. Karta sice dorazí o týden později, zato zdarma. Dávám potvrdit a probíhá klasický proces s ověřováním přes kód, který přijde SMS na mobil. Nic překvapivého. Způsob, který používají i jiné banky.

Kdy dorazí peníze?

Další příjemné překvapení. V 0:23 hodin následující den hlásí esemeska, že jsou peníze na účtu. Když se však přihlašuji na stránky, nevidím, že by mi autopilot přesunul potřebnou sumu na spořicí účet. Proč? Vysvětlení přináší Beáta v call centru. Autopilot totiž pracuje jen o půlnoci, a to jsem tam ještě peníze neměla.

Postřeh sedmý: Jsem dlouholetým klientem Raiffky, tedy banky ve stejné skupině se Zuno. Žádné výhody to však pro mě nepřináší. "Raiffeisenbank je pro nás konkurent jako každá jiná banka," vysvětluje mi Miroslav Střihavka.

Co je dobré a co by měla banka ještě vylepšit PLUSY pečlivá nápověda v záložce Potřebujete pomoc

před ukončením každé transakce se dole na stránce zobrazí částka, kterou zaplatíte

můžete si pojmenovat jednotlivé účty, odpadá chyba přepsání se v čísle

na úvodní stránce si můžete nastavit tlačítka, která nejčastěji používáte

po 10 minutách nečinnosti vás systém odhlásí, opětovným přihlášením se dostanete na tu stránku, kde jste počítač opustili

chat i call centrum k dispozici 24 hodin denně (ověřeno, funguje) MINUSY z mobilu nelze zaplatit na cizí účet, který nemáte v on-line bankovnictví předem zadaný (nutné udělat nejdříve přes počítač)

nelogické získání PIN do call centra, nutné si předem nastavit na počítači v on-line bankingu - Přehled, změna hesel, obnovte zapomenutý PIN do call centra (i když jste předtím žádný neměli) - získáte dočasné heslo, které si pak změníte

dost často padá server

Mobilní bankovnictví až na třetí pokus

Nejvíce jsem se natrápila se zprovozněním ovládání účtu v mobilu. Ač mám chytrý mobil s internetem, bez pomoci jsem to nezvládla. Po načtení stránky se mi objevuje hláška, že můj prohlížeč banka nepodporuje a že stránka nebude pracovat správně. Raději se do dalšího nepouštím, přeci jen jde o citlivá data, zkouším pomoc na chatu.

Postřeh osmý: Je půl desáté večer a za pár minut přichází odpověď. Mám to prý zkusit znovu, mělo by to fungovat. Bohužel, situace je stále stejná. Druhý den volám do call centra a teprve tady se dozvídám, že jsem se původně hlásila na špatnou stránku. Ta správná je mobile.zuno.cz. A vida, jde to hned napoprvé. Škoda, že tato adresa není v žádných materiálech od banky.

