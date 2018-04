Význam práce dohání rodinu

Žít ve spokojené rodině, pomáhat jí i svým přátelům je pro drtivou většinu Čechů stále to nejdůležitější. Stejně tak jako život v hezkém zdravém prostředí. Tyto hodnoty se za posledních čtrnáct let nijak nezměnily.



Zato nejvýrazněji posílilo přání "mít jakoukoli práci, jen abych byl zaměstnán". K tomuto zjištění došlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Vzrůstající počet lidí bez práce však vystrašil jen někoho.



C o Češi obětují, aby měli práci?



"V případě ztráty zaměstnání by se většina lidí v prvé řadě pokoušela najít si konkrétní zaměstnání odpovídající jejich vlastním představám," říká Jan Červenka z CVVM k průzkumu o hledání práce v nezaměstnanosti. Ochotni přijmout opravdu jakékoli zaměstnání byli především lidé s nízkým vzděláním a ti, kteří nezaměstnanost zkusili jednou i vícekrát na vlastní kůži.

Co je však většina lidí kvůli práci ochotna ještě snést, a co už ne? Podle tvrzení dotazovaných nevadí nechat se zaučit. Nebrání se rekvalifikaci, jsou ochotni zvýšit pracovní tempo nebo dělat přesčas. Méně ochotni jsou však pracovat v noci nebo mít zaměstnání pod úroveň svého vzdělání. To vadí zejména vysokoškolákům, kteří nesou nelibě i horší pracovní podmínky.



Ž eny nechtějí práci v noci, mladí o víkendu





Do tří měsíců 26 %

Čtyři až šest měsíců 28 %

Sedm měsíců až jeden rok 23 %

Jeden až dva roky 16 %

Déle než dva roky 7%



Zdroj: CVVM

Jiné nároky při hledání práce mají ženy a jiné muži. Zatímco ženám nevadí zkrácený úvazek, muži zase pozitivněji než ony přijímají možnost noční práce, práce o víkendech či přesčas. Jsou také svolnější k delšímu dojíždění do práce. "Je to tak v důsledku toho, že muž má obvykle vyšší příjem a je na ženě, aby se více než on starala o děti a domácnost. Neznamená to však, že by ženy byly méně přizpůsobivé," komentuje výsledek průzkumu Zdeňka Hajná z Českého svazu žen. "Pokud je totiž pro rodinu důležitý i příjem ženy, pak častěji ona než muž přijme jakoukoli práci i pod svou úroveň."Téměř nikdo, ani nezaměstnaní, není příliš ochoten se za prací stěhovat nebo odjet do zahraničí. I když tady hodně záleží na věku. Mladí do 30 let s tím nemají takový problém jako lidé od 45 let výše. Zato však oproti nim neradi berou práci hůře placenou či víkendovou.V souvislosti s tím není bez zajímavosti, že sice vzrostl počet lidí vážících si práce, ale na druhou stranu přibylo i těch, kteří chtějí, aby je bavila, byla zajímavá, užitečná, vydělávala jim hodně peněz a aby v ní mohli zkoušet nové a nové věci."Více Čechů než dříve také touží po kolektivu sympatických pracovníků, po vlastní firmě, kde budou svým pánem, nebo alespoň po práci, v níž by mohli řídit jiné lidi," dodává Gabriela Šamanová z Centra pro výzkum veřejného mínění."V porovnání se situací před rokem můžeme konstatovat, že podíl občanů, kteří nezaměstnanost zažili na vlastní kůži, v populaci roste," říká Naděžda Horáková z CVVM. Téměř 35 procent lidí od roku 1989 zkusilo nezaměstnanost na vlastní kůži, 14 procent z nich se bez práce ocitlo opakovaně.Tradičně nejčastější zkušenost s nezaměstnaností mají lidé s nízkým vzděláním, nejsnáze se uplatňují vysokoškolsky vzdělaní lidé. "Z hlediska oborů uváděli osobní zkušenost s nezaměstnaností nejčastěji lidé, kteří v současnosti pracují v oblasti služeb a obchodu," dodává Horáková.Přibližně polovina lidí, kteří byli po roce 1989 nezaměstnaní, hledala práci déle než půl roku. Téměř čtvrtina však byla bez práce více než jeden rok, sedm procent pak déle než dva roky.

P ředpokládáte, že ztratíte práci?