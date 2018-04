Vyznat se ve výplatní pásce není snadné

Když je člověk spokojený se sumou na výplatní pásce, ani se příliš nezajímá, co všechno je na ní uvedeno. Jiné je to, když se objeví nějaká nesrovnalost. Zkoumá jednotlivé údaje a pátrá, co vlastně se z ní dá vyčíst. A není toho málo. Výplatní pásky se mohou lišit u jednotlivých zaměstnavatelů, základní údaje by však měly být uvedeny na všech. Zaměstnancům by se měly dostat do ruky vždy v dohodnutý výplatní den - bud zároveň s penězi, nebo odděleně v případě bezhotovostního vyplácená mzdy.Na každé výplatní pásce by mělo být jméno zaměstnavatele i zaměstnance, kterému je výplata určena, včetně jeho osobního čísla. To zadává personální oddělení pracovníkovi po jeho nástupu a eviduje ho pod ním. Na pásce nesmí chybět údaj, za který měsíc a rok je mzda vyplácena. Další informací, kterou by tam měl pracovník kromě mzdy najít, je nárok a skutečné čerpání dovolené.Hrubá mzda - celková hrubá mzda včetně náhrad za dovolenou, placený svátek, případně nemocenskou. V případě malé organizace do 25 zaměstnanců do hrubé mzdy nemocenská zahrnuta není. Pracovník ji dostává zvlášť přímo ze Správy sociálního zabezpečení.Dovolená-průměr - průměrná hodinová mzda připadající na čerpanou dovolenou. Je počítána ze mzdy posledního čtvrtletí předcházejícího dovolené. Příklad - dovolená je čerpaná v srpnu. Hodinová mzda se počítá ze mzdy předcházejícího čtvrtletí, tedy druhého.Výše mzdy není právě vhodným tématem pro celopodnikové diskuse, výplatní páska by se proto měla dostat přímo do rukou zaměstnance, aniž by si ji kdokoliv jiný kromě mzdové účetní mohl prostudovat. Informace o výši mzdy je podle zákona o ochraně osobních údajů tajná. Všechny údaje osobního charakteru zaměstnance včetně zásadních písemností týkajících se zaměstnaneckého vztahu jsou zakládány v osobním spise pracovníka. Ten slouží výhradně pro interní potřebu zaměstnavatele, který také odpovídá za manipulaci s ním. To se vztahuje na všechny zaměstnavatele včetně soukromých podnikatelů. Ten, kdo přichází s osobními údaji do kontaktu, má povinnost zachovávat mlčenlivost o nich a nesmí je zpřístupnit jiným subjektům nebo je využít pro sebe. Tyto povinnosti přetrvávají i po skončení pracovního poměru nebo po skončení výkonu funkce. Jestliže by zaměstnavatel porušil uvedené povinnosti a zaměstnanci vznikla újma, může se domáhat zaplacení přiměřené úhrady nebo zadostiučinění (omluva, oprava a podobně) na náklady zaměstnavatele. Výjimka platí pro případy, kdy předchozí souhlas ke sdělení osobních údajů (včetně informace o výši mezd a odměn) dal sám zaměstnanec.