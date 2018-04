Vyznat se ve výplatní pásce není snadné

, aktualizováno

Když je člověk spokojený se sumou na výplatní pásce, ani se příliš nezajímá, co všechno je na ní uvedeno. A není toho málo. Výplatní pásky se mohou lišit u jednotlivých zaměstnavatelů, základní údaje by však měly být uvedeny na všech. Pracovníkům by se měly dostat do ruky vždy v dohodnutý výplatní den - bud zároveň s penězi, nebo odděleně v případě bezhotovostního vyplácená mzdy.