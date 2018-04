Vyznáte se v pojmech?

Slovníček základních pojmů

Platební karta

Oprávněný držitel ji může použít k bezhotovostním platbám nebo k výběrům v hotovosti, a to jak v bankomatu, tak na pobočce. Podle toho, jak se zúčtují transakce, se pak platební karty rozdělují na debetní, kreditní a charge karty.

Debetní karta

Nejčastěji je vydávána k běžnému účtu vedenému v bance. Jakékoliv transakce s ní uskutečněné - výběry hotovosti, platby - se projeví okamžitě právě na bankovním účtu majitele karty. Nakládat s penězi na kontě je možné pouze do výše zůstatku nebo dohodnutého přechodu do minusu - takzvaného debetu.

Kreditní karta

Platební karta, ke které je automaticky otevřený nestále se obnovující úvěr - takzvaný revolvingový. Dlužná suma je splácena většinou z běžného účtu vlastníka karty. Maximální výše úvěru je dána předem stanoveným úvěrovým rámcem. Na rozdíl od debetních karet mají kreditní karty bezúročné období, takže dlužník může v určitém termínu splatit úvěr bez navýšení.

Charge karta

Svou podstatou jde o kreditní kartu. Do určitého termínu může klient využít bezúročné období. Poté, co obdrží výpis o karetních transakcích, musí do předem stanoveného data uhradit dlužnou částku. Charge karty jsou určeny především bonitním klientům banky.

Bezúročné období

Časový interval, během kterého může majitel kreditní karty splatit dlužnou částku bez jakéhokoliv navýšení. V praxi se pohybuje mezi 45 až 51 dny. Po uplynutí této doby je nesplacená suma úročena až 27 procenty za rok.

Kontokorentní úvěr

Jeden z typů spotřebitelského úvěru - je poskytován formou úvěrového rámce na běžném účtu klienta. Ten si může půjčit až do výše sjednaného rámce. Úročena je vždy jen skutečně čerpaná částka. Při splacení části nebo celé dlužné sumy může klient čerpat další půjčku až do výše disponibilního úvěrového rámce.

Embosovaná karta

Platební karta s vytlačeným čili reliéfním písmem. To umožňuje přenesení údajů z karty nejen pomocí elektronických terminálů, ale i imprinteru. Majitel embosované karty tak není odkázán při placení pouze na místa s elektronickými terminály.

Imprinter

Mechanické zařízení, které umožňuje přenesení informací z embosované platební karty na speciální formulář o platbě kartou. Tento doklad pak zasílá obchodník bance, jež zaúčtuje provedenou transakci. Imprinter v podstatě okopíruje základní data uvedená na kartě.

Cash Advance

Výběr hotovosti na přepážce banky či směnárny na základě předložení platební karty a průkazu totožnosti. Výběr pomocí karty na přepážce je několikanásobně dražší než z bankomatu. Například v ČSOB stojí návštěva vlastního bankomatu pět korun, zatímco vyzvednutí hotovosti s kartou na pobočce vyjde minimálně na 100 korun.

Cash Back

Výběr hotovosti u obchodníka proti předložení platební karty a průkazu totožnosti. V České republice není tato služba obvykle poskytována - nejde totiž o běžnou záležitost.

Stoplist

Seznam embosovaných karet se zakázanou platností - většinou z důvodů krádeže nebo ztráty karty. Banky při zařazení karty na tento seznam provádějí takzvanou stoplistaci.