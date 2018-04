Vyzrajte na nejasný inzerát

Nesplnil jste podmínky z inzerátu, dozví se odmítnutý zájemce o práci. Lidé je opravdu někdy neberou v potaz a prostě zkusí štěstí. Na druhou stranu bývají požadavky firem natolik neurčité, že jim vyhovují všichni a nikdo.

Hledáte práci? Pak občas narazíte na inzeráty, které vám připadají jeden jako druhý. Jsou stejně obecné. Buď si jejich autoři s nimi příliš nelámali hlavu, nebo měli k nejednoznačnosti důvod. Jaký? „Pokud firmy inzerují místo, které nevyžaduje speciální dovednosti či zkušenosti, chtějí prostě vybírat z co nejširšího okruhu zájemců, aby zvýšili šance, že narazí na toho nejlepšího z nejlepších,“ říká Petr Kocman z poradenské společnosti Abaco Group. „Konkrétním požadavkům se vyhýbají někdy i proto, aby se uchazeči nezalekli a nevzdali to předem,“ dodává.

Požadavky? Ne, jen fráze

„Každý, kdo někdy zkoušel psát inzerát, ví, že je těžké se při jeho tvorbě vyhnout klišé. Ale při pohledu na inzeráty se zdá, že jim jejich autoři podléhají příliš často,“ tvrdí Martin Vosecký z poradenské agentury Catro. Jenže právě fráze v inzerátech způsobují, že se lidé hlásí někam, kam by se po získání bližších informací ani nehrnuli.

Například požadavek „znalost německého jazyka“. Každý jistě má nějakou, záleží na úrovni. Ani „dobrá znalost“ není upřesnění. Jako turista se v Německu domluvíte, jenže v práci budete muset ovládat termíny určitého oboru. A nedej bože, aby vašemu obchodnímu partnerovi z Bavorska byla lhostejná spisovná němčina a mluvil jen místním nářečím. Dobrou znalostí jazyka se chlubí i řada „věčných studentů“, kteří v kontaktu s cizincem toho napovídají asi tolik co ryba. „Dalším příkladem klišé je flexibilita, ohebnost, pružnost. Za patnáct let své praxe jsem se nesetkal s někým, kdo by o sobě říkal, že je nepružný,“ vypráví Vosecký. Těžko také říct, co si pod „ohebností“ představit. Má se uchazeč třeba připravit na to, že ve firmě panuje chaos, na který bude muset rychle reagovat?

Jasně a konkrétně

Férový inzerát by měl zájemce o práci připravit na to, co bude dělat. Například místo podmínky „znalost němčiny“ oznámí, že zaměstnanec bude pracovat v německy mluvícím týmu a každodenně přes telefon a e-mail komunikovat s německou centrálou. Nebo budoucím členům servisního oddělení IT sdělí, že je denně čeká cca 9000 požadavků a na příjem jednoho dotazu a jeho vyřízení budou mít 4 vteřiny.

O obecně inzerovaném místě sotva někdo řekne něco víc, nezbývá než zaslat svůj životopis a prostě čekat. „I z vlastních zkušeností pochybuji o tom, že by vám někdo po telefonu předem vysvětloval, o co na té pozici přesně půjde a za kolik, ale zkusit to můžete,“ míní Petr Kocman z Abaco Group. „Lepší je do agentury nebo zaměstnavateli zavolat, až když jste zaslali životopis, a ptát se, co se s ním děje, jestli budete pozváni na pohovor a podobně,“ radí.

Etika personalistům i zaměstnavatelům sice velí odpovědět zájemcům nejpozději do 14 dnů, ale v praxi někdy neodpovědí vůbec. Omlouvají to zahlcením nabídkami, nedostatkem času je zpracovat... Výběrové řízení někdy trvá i několik týdnů, a tak je snazší „odpadlým“ uchazečům dát zprávu až na jeho konci než průběžně informovat, co se s životopisem děje a jestli byl zájemce vůbec zařazen do výběrového řízení***

Co prozradí inzerát?

Hledáme asistentku ředitele

Požadujeme:

1) SŠ/VŠ vzdělání

2) Pro-aktivní přístup, pružnost

3) Organizační schopnosti, odolnost vůči stresu

4) Příjemné vystupování

5) Znalost francouzštiny

Nabízíme:

6) Pracovní poměr na dobu určitou -zástup za mateřskou dovolenou

Můžete počítat s tím, že: