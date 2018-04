Vzali mi prémie

Osobní ohodnocení neboli dle zákona o platu takzvaný osobní příplatek má mít relativně stálý charakter. Osobní příplatek se poskytuje jako ohodnocení náročnosti práce a dlouhodobě dosahovaných kvalitních výsledků.

Náročnost práce jako taková se většinou příliš nemění, lze si však představit, že se její náročnost sníží například u učitelky, která byla třídní učitelkou ve třídě s převažujícím množstvím dětí s poruchami chování a nyní učí v klasické třídě, nebo se naopak zvýší náročnost práce například u zdravotní sestry, která si rozšířila kvalifikaci a nyní vykonává širší okruh činnosti. Náročnost práce by tedy, nedojde-li ke změně pracovní náplně nebo ke změně jiných, vnějších, na vůli zaměstnance nezávislých okolnostech, měla být víceméně stálá.

Druhým důvodem při poskytování osobního příplatku je ocenění dlouhodobě dosahovaných kvalitních výsledků vykonávané práce.

Zákon sám hovoří o tom, že jde o dlouhodobé pracovní výsledky, neměl by tedy mít vliv krátkodobý výkyv. Krátkodobé zhoršení pracovních výsledků zapříčiněné například složitou osobní situací zaměstnance by nemělo být důvodem pro odebrání osobního příplatku. Pokud by však snížení kvality odváděné práce bylo trvalé, pak je to nepochybně důvod k odnětí osobního ohodnocení. Osobní příplatek je ohodnocením nejen práce zaměstnance jako jednotlivce, ale samozřejmě i práce zaměstnance v kolektivu a v porovnání s ostatními kolegy.

Takto může dojít po čase k odnětí osobního příplatku u zaměstnance, který v minulosti sice byl vůdčí osobností týmu, ale po změně složení týmu již za ostatními zaostává. Důležité však je, že zaostává delší dobu, ne že nestačí novému týmu při zapracovávání v prvních týdnech.

Ochranná doba před odchodem do důchodu stanovena není. Věk blízký věku důchodovému není sám o sobě omluvou pro případné zhoršení pracovních výsledků. Osobní příplatek nemůže být odňat za krátkodobý výkyv v pracovních schopnostech.

Může se stát, že nový nadřízený bude mít na zaměstnance větší nároky a požadavky než dřívější nadřízený a že vaši práci bude chtít ohodnotit podle svých měřítek. Měla byste však předtím dostat příležitost k tomu, abyste své pracovní chování přizpůsobila požadavkům nového nadřízeného.