Vzdal se vlastnictví prosperující firmy, aby mohl dělat starostu virtuálního města

Jaký byl Váš první kontakt s virtuálním světem Second Life?

V létě roku 2006 jsem si přečetl článek o Second Life, který mě natolik zaujal, že jsem se do tohoto virtuálního světa ihned přihlásil a začal ho zkoumat. Měl jsem pocit, že Second Life je velmi zajímavý projekt a chtěl jsem být u toho, když začne pronikat do České republiky. To, že v něm do jednoho roku vybuduji s kolegy celé československé město, mě tou dobou rozhodně nenapadlo.

Jak jste se dostal ke starostování města Bohemia?

Mým prvotním záměrem bylo vytvořit v Second Life místo, kde se budou moci Češi a Slováci potkávat, kde bude nováčkům poskytnuta pomoc v češtině a kde budou společně sdílet nabyté znalosti a zkušenosti.

S myšlenkou vytvoření československého centra jsem oslovil v Second Life několik šikovných Čechů a Slováků, kteří se pro tento koncept nadchli a pustili jsme se do práce. Za čtyři měsíce jsme otevřeli Staré náměstí a park, což se stálo základem města Bohemia. Do pozice starosty virtuálního města jsem byl navržen svými kolegy. Z pohledu reálného světa je však přesnější tuto pozici označit spíše jako např. manažer projektu. Slovo starosta používáme pouze v přeneseném významu.

Co je Second Life Second Life je jedním z několika 3D virtuálních světů. Prostřednictvím internetu se lze připojit do tzv. druhého světa. Můžete zde vystupovat jako člověk (avatar), kterým jste vždy chtěli být. Ve virtuální realitě můžete takřka cokoli. Jen tak si povídat s ostatními avatary, tančit, hrát fotbal, investovat, podnikat, nakupovat, prostě žít svůj druhý život. Jak se dá investovat a vydělávat prostřednictvím Second Life se dočtete ZDE.

Vlastníkem Bohemie je společnosti beVirtual, s.r.o., kterou jsme založili, abychom měli vhodnou právní subjektivitu pro uzavírání smluvních vztahů s reálnými partnery města. Město vede Rada města, složená z pěti lidí a v čele jsem já, jako starosta města.

Co má Rada města za úkoly? Je zde paralela s reálným životem?

Rada města rozhoduje o rozvoji města, o aktivitách, které se budou ve městě realizovat, hospodaří s přiděleným rozpočtem, dohlíží na chod města a řeší problémy jeho obyvatel. V reálném životě jsem nikdy v komunální politice nefiguroval, nicméně domnívám se, že řada úkolů, které řešíme my, potkají i starosty v skutečném životě.

Kdy přišel zlom, že jste se rozhodl virtuálním světům věnovat na plný úvazek?

Pravda je, že opustit pozici ředitele zavedené softwarové firmy a začít budovat nejen zcela novou společnost, ale v podstatě i tržní segment, byl poměrně riskantní krok. Moji dřívější spolupracovníci zpočátku jen nevěřícně kroutili hlavou, ale myslím, že zhruba do půl roku začali mým virtuálním aktivitám věřit.

Ukázalo se, že nejde pouze o nadšeneckou zábavu, ale o reálný obchodní model, jehož cíle začaly být naplňovány. To byl impulz i pro mě. Uvědomil jsem si, že je třeba brát virtuální světy jako jakékoli jiné zaměstnání a začal jsem se tomuto oboru věnovat naplno.

Kromě toho, že řídíme a rozvíjíme město Bohemia, tak pomáháme českým a slovenským firmám využívat virtuální světy v jejich podnikání. Navrhujeme vhodné strategie využití, zajišťujeme realizaci vstupu do virtuálních světů, děláme přednášky a školení, připravujeme marketingové kampaně apod. V našem týmu je zhruba 10 lidí, z nichž většina zatím pouze na částečný úvazek. Řada kolegů je v našem týmu již déle než rok a přitom jsme se v reálném světě ještě ani neviděli.

Celou firmu řídíme výhradně virtuálně, což je velmi zajímavá zkušenost. Kromě grafiků a programátorů spolupracujeme např. i s DJs, s kolegy zajišťujícími uživatelskou podporu, s provozovateli virtuálních klubů a dalšími. Zajímavostí je, že někdo má zájem o výplatu mzdy v reálném světě, někomu vyplácíme mzdu v lindenských dolarech, což je virtuální měna Second Life.

Snažíme se, aby město hospodařilo každý měsíc s vyrovnaným rozpočtem, což se nám celkem daří. Nákladem je techické zajištění provozu města a mzdy zaměstnanců. To všechno je kryto z příjmů z komerční práce pro naše reálné klienty, kterým pomáháme virtuální světy využívat. Jako prvotní investici jsme použili vlastní, soukromé zdroje a po roce a půl práce se tato investice již splatila. To nás, oproti uvahám v začátcích, velmi mile překvapilo.

Mě osobně Second Life sice uživí, ale zatím si vyplácím skutečně nízkou mzdu, neboť stále vidím možnosti velkého rozvoje našich virtuálních aktivit. Finanční prostředky tedy neodvádím z firmy, ale investuji je do našich spolupracovníků, do rozšiřování města, do služeb, které poskytujeme virtuálním obyvatelům zdarma apod. Podle mě jde o správnou cestu, jak vybudovat dlohodobě stabilní a obecně známé virtuální místo.

Kolik stálo vytvoření města Bohemia?

Vybudování a více než jednoletý provoz města nás stálo zhruba jeden milion českých korun. Město v současné době již hospodaří s vyrovnaným měsíčním rozpočtem a další externí investice nejsou třeba.

Mohou být virtuální světy pro někoho nebezpečné?

Občas se mě lidé ptají, jestli nejsou virtuální světy návykové a zda by nebylo lepší jít ven a žít reálný život. Pokud je ta možnost, já říkám ano, bylo by to lepší. Nicméně za každou postavou ve virtuálním světě je reálný člověk a technologie virtuálních světů je pouze prostředníkem jejich komunikace, třeba jako telefon nebo internet.

Martin Dvořák Vystudoval ČZU v Praze, kde obhájil i doktorát v oboru Informační management. Studoval ekonomiku a management také v Tel Avivu a v Dublinu. V roce 2003 založil softwarovou společnost, kterou po pěti letech řízení opustil, aby se mohl věnovat na plný úvazek využití virtuálních světů. Rád se vzdělává, cestuje, hraje volejbal, jezdí na kole a na lyžích.

Naštěstí mohu říci, že těch špatných zkušeností je opravdu minimum. Anonymní prostředí samozřejmě nahrává různým provokatérům, rýpalům apod., ale naše aktivity jsou tak jedinečné a výrazné, že je v Bohemii velké množství lidí, kteří jsou za naši práci rádi a ti nám také pomáhají udržet ve městě klid a pohodu.

Řešili jsme již nějaké hádky, pokusy o krádež virtuálních peněz apod., ale jsou to jen občasné drobnosti s jednoduchým a rychlým řešením. Víme však i o jednom pánovi, který chodí do Second Life škodit všem úspěšnějším, než je on a dokonce na něj již bylo podáno reálné trestné oznámení, což je velmi smutné, připustíme-li, že se jedná pouze o "počítačovou hru".

Pracovní den Martina Dvořáka, jako jednatele společnosti se velmi výrazně liší od pracovního dne Martin Dunckera (jméno mé virtuální postavy), jako starosty města Bohemia. V reálném světě se stýkám s klienty, připravuji prezentace, přednáším o virtuálních světech a zajišťuji chod firmy po všech stránkách, což mi zabere devadesát procent mého času.

Jako virtuální starosta mám relativně pohodový život, protože drtivou většinu našich virtuálních aktivit za mě již zajišťují moji šikovní spolupracovníci. Úřední hodiny virtuálního starosty by se tak týdně daly spočítat na prstech jedné ruky a většinou se jedná o porady týmu a koordinaci našich aktuálních i strategických úkolů.

Ano, dá se to tak říct, jen už to pro mě není hraní. Moje práce mě baví a zvláště pak ta část v reálném životě, kdy komunikujeme s klienty a vymýšlíme, na co se dají virtuální světy v jejich podnikání využít. Hledáme nové cesty, nové možnosti, zkoušíme to, co před námi pravděpodobně ještě nikdo nezkoušel. Je to jako objevování a osídlování zcela nové země. Nejsem typ člověka, který by dokázal dělat stále téměř stejnou práci a Second Life mi dává možnost se kreativně velmi vyžít.