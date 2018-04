Vzdělání pro děti i rodiče

Hnutí komunitního vzdělávání má svou tradici ve světě. U nás se její princip - princip celoživotního vzdělávání - prosazuje na několika školách už čtyři roky. Spočívá v zapojování obyvatel do života dané komunity, ať na venkově, na sídlišti nebo v daném regionu. V komunitním centru, zpravidla ve škole, která centru propůjčuje své prostory a vybavení, se lidé převážně vzdělávají, účastní se nejrůznějších kulturních akcí, tráví svůj volný čas v tematických kroužcích nebo v nich působí jako lektoři či trenéři. "Vycházíme z potřeb místních lidí, které zjišťujeme pomocí dotazníků, rozhovorů s lidmi a už i ze zkušeností. A spolupracujeme s obcí," říká koordinátor komunitní školy v Praze 4 Ondřej Neumajer. "Výsledkem je široká škála kursů, klubů, seminářů, dílen i sociálních programů, které mohou navštěvovat i vést dospělí. Dětem obohacujeme volná odpoledne o různé kroužky, mimoškolní aktivity, sportovní činnost a v neposlední řadě jim umožňujeme kvalitně strávit čas, často i s jejich rodiči."Komunitní školou se může stát každá škola, která vytvoří komunitní radu složenou z rodičů, místních obyvatel a zástupců samosprávy, jež zajímá život v regionu. Nepotřebuje k tomu žádné nadstandardní finanční zázemí, naopak se tím sníží celkové náklady na provoz školy. Její vznik by měla radnice podporovat, neboť řeší i problémy s nedostatečnou vzdělaností, nezaměstnaností a nevhodně stráveným volným časem mládeže. "O nabídku aktivit je velký zájem. V neposlední řadě i proto, že máme o poznání levnější kursovné než většina komerčních vzdělávacích subjektů. Kalkulace kursů je totiž propočítána tak, aby pokryla pouze plat lektora. Stává se však, že lekce, o které je enormní zájem a vydělávají, pokrývají nevýdělečné činnosti, o které však z hlediska pestrosti nabídky stojíme," uvádí koordinátor Ondřej Neumajer. Největším vkladem je skutečnost, že občané mají možnost se angažovat: navrhují, jak se v jejich regionu bude žít, spolurozhodují o své komunitě a nesou za sebe i za druhé odpovědnost."Máme velkou školu. Při sestavování plánu činností vycházíme z ekonomického využití budovy, ve které se přes den beztak topí a svítí. Než vytvoříme nabídku, zjišťujeme, co lidem na sídlišti chybí a o co mají zájem," potvrzuje ředitelka ZŠ Angelovova v Praze 4 Iva Cichoňová. "Úzce spolupracujeme s radnicí, která financuje koordinátora komunitního centra, bez kterého by se škola neobešla." Dospělí, žijící převážně na sídlišti obepínajícím rozlehlou budovu školy, si letos mohou vybrat ze 45 různých kursů a zájmových činností. Organizují se tu společná setkávání a celoškolní akce, při nichž se škola jako taková nejlépe zviditelní. Příkladem je celorepubliková literární a výtvarná soutěž Hampadík či nedávný 1. ročník závodu v olympijském šplhu Modřanský Tarzan. Při nich se v neformálním prostředí setkávají rodiče, děti, místní zastupitelé i pedagogové.Kromě návštěvníků stálých kursů může komunitní centrum navštěvovat každé odpoledne i široká veřejnost a využívat počítače, knihovnu a internetovou kavárnu, trénovat v posilovně a v tělocvičně. Pro maminky je zajištěno hlídání dětí. Většinu kursů, z nichž mnohé jsou akreditovány u ministerstva školství, vedou zdejší kvalifikovaní učitelé. "Naše komunitní škola se těší velkému zájmu už tři roky, lidé si na ni poměrně rychle zvykli a využívají ji v hojném počtu. Kromě pravidelných kursů pořádáme jednou za měsíc větší akce pro veřejnost, jako je nyní letní slavnost. Ať se jedná o kulturní nebo sportovní akce, navštěvuje je 1500 až 2000 lidí. Z nabídky třiceti kursů má největší úspěch jóga, angličtina, počítače a keramika," sděluje Hana Plavcová, koordinátorka komunitní školy v Plzni. A Iva Cichoňová doplňuje: "V letošní nabídce se kromě obligátních cizích jazyků, keramiky, dramatického, výtvarného kroužku, fotografování a hry na hudební nástroje najdou i netradiční činnosti, jako je batikování, aranžování květin, náprava specifických poruch učení, předporodní kurs pro nastávající rodiče či klub přátel dobrého vína. Velký zájem je o kursy počítačové techniky, který u nás navštěvují pedagogové i ostatní dospělí zájemci."