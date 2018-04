Vzdělávání pracovníka pro usnadnění porad

Tím je takzvaný facilitátor (facilitation = usnadňovat). Většinou tuto roli může plnit člověk z personálního oddělení, z obchodního, ale i marketingového prostředí. Jeho úkolem je usnadňovat a zefektivňovat průběh určitého jednání, workshopu, porady.

Facilitátora nejvíce ocení firmy, které vyžadují tvůrčí atmosféru během porad a řeší často kontroverzní situace. Může se stát i kvalitním "moderátorem" při setkáních celé společnosti. Pokud má být vzdělávání konkrétního člověka v tomto směru účelné, je nutné začít dobrým výběrem. Facilitace jako technika se dá opravdu naučit, ale pro její dobré zvládnutí jsou nutné některé osobnostní předpoklady.



Koho hledat mezi kolegy?



Mezi svými vlastními pracovníky je třeba hledat toho, kdo dokáže druhé přesvědčit ­ ne jim přikázat, ale opravdu si je získat pro své argumenty. Obvykle jde o člověka, který umí svým projevem zaujmout, vyjadřuje se jasně a přesně, je pohotový, má smysl pro humor a nadsázku. Jeho vztah k druhým lidem musí být vyrovnaný, tolerantní, ale realistický.

Více informací na téma vzdělávání zaměstnanců najdete v přiloženém článku, který nese název: "Na co má nárok zaměstnanec, který se vzdělává"

Vlastní názory nemusí prezentovat nebo široce obhajovat. Umí dát taktně, ale dost jasně najevo i nesouhlas (pozor ­ u lidí s velkou mírou empatie a sociálního cítění často chybí právě tento rys). Důležitá je přiměřená míra vnitřní sebedůvěry a sebereflexe, tedy schopnost citlivě vnímat reakce okolí na své chování. Ten, kdo lpí na všem, co je dáno, a vychází pouze z jasně daných informací, nebývá dobrým facilitátorem. Zde platí, že většinou potřebuje velké množství informací ten, kdo potřebuje pracovat s velkou mírou jistoty ­ tito lidé postrádají potřebnou schopnost pohybovat se v situacích bez daných pravidel. Ochota vzít na sebe riziko, které nastává v průběhu práce se skupinou, je samozřejmostí.Důležitá je znalost skupinových procesů a dynamiky. Znamená to schopnost zjistit během krátké doby, jak ve skupině probíhá komunikace, kdo je neformální autoritou skupiny, kdo může být tou "černou ovcí". Důležité je poté vědět, jak pracovat s těmito členy skupiny. Facilitátor musí proniknout i do myšlení a norem skupiny. Každá skupina si během velmi krátké doby vytvoří vnitřní normy chování. Vyvolí si svého vůdce i obětního beránka.

Facilitátor musí tyto role rychle rozpoznat a spojit se s těmi silnými, protože ti mohou skupinu ovlivňovat. Zároveň je však povinen chránit a povzbuzovat ty slabé. Navíc celá skupina musí být pod jeho dohledem schopná společně pracovat, dojít k cíli. Přítomnost druhých ovlivňuje výkon každého z nás většinou v pozitivním směru. U některých lidí však skupina vytváří pocit, že ztrácejí svou identitu, zvyšuje se jejich potřeba být v opozici. Facilitátor musí zabránit i příliš silné skupinové konformitě, která nedává prostor pro nové myšlenky. Důležitá je i znalost vzniku skupinových konfliktů ­ pokud se od facilitátora očekává, že bude řešit takové situace, měl by projít speciálním kurzem o skupinovém chování.



Znalost jednotlivců i sebe samého



Facilitátor se kromě zaměření na skupinu jako celek musí umět orientovat i v rozdílech jednotlivých osob. Patří sem odhalení uzavřeného introverta, který se třeba vyjadřuje pomaleji, ale jeho názory jsou promyšlené. Extroverti naopak nejprve mluví a potom přemýšlejí. Jsou lidé aktivní i pasivní, cílevědomí, bohémští. Dobrý facilitátor by měl tyto kvality jednotlivců využívat ve prospěch cíle. Ve prospěch věci je nutné využít i sebe samého. Při facilitaci jde vždy o proces, jde o něco, co se mění v daných souvislostech, a do těch facilitátor vstupuje velmi výrazně. Měl by tedy znát sám sebe, vědět, jaký vliv na něj mají okolnosti spojené s lidmi, skupinami, konflikty. Jaký osobnostní typ je on sám, s kým se mu dobře pracuje a kde je silnější v kramflecích.