Vzít si hypotéku teď, nebo raději počkat? Spočítali jsme, co je lepší

Cena neodpovídá Pokud nesouhlasíte s prodejní cenou, nebo se vám zdá její stanovení špatné, můžete se obrátit na odhadce. Ten stanoví vlastní cenu, ovšem postupuje stejným způsobem jako realitní makléř.

Obdobně je to u banky. „Přestože banka stanoví vlastní cenový odhad, nestává se, že by byl vyšší, než je kupní cena nemovitosti. I pokud by k tomu došlo, výše hypotéky se odvíjí od kupní ceny určené ve smlouvě,“ uvádí Jan Kruntorád.

Naopak se může stát, že banka stanoví nižší prodejní cenu a nabídne hypotéku na nižší částku. „Pak musíte většinou žádat o prověření, nebo zkrátka dát víc ze svého,“ dodává Jan Kruntorád.