Vzor: Dohoda o ukončení nájmu domu

Otázky týkající se dohody o ukončení nájmu domu upravuje § 677 a násl. Občanského zákoníku.

Pozor na nadměrné opotřebení

Zákon upravuje skončení nájmu dohodou pouze rámcově, takže je možné si volně sjednat otázky, které strany považují za důležité. Co zákon především upravuje, jsou pravidla pro případ nadměrného opotřebení domu či pro případ, kdy nájemce provedl na domě nějaké změny. Podle § 682 Občanského zákoníku tak platí, že pokud skončí nájem, je nájemce povinen vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci a nebyl-li způsob užívání výslovně smluven, ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud by pak došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajatého domu, může se pronajímatel domáhat náhrady pouze do šesti měsíců od vrácení domu, jinak nárok zanikne. Z toho vyplývá, že pokud nájemce nadměrně dům poškodil a dobrovolně tuto škodu neuhradil, musí pronajímatel do 6 měsíců ode dne předání domu podat žalobu u soudu, jinak jeho nárok zaniká. Podle § 683 Občanského zákoníku odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajatému domu přístup, za náhodu však neodpovídá. Osobami, kterým umožnil nájemce k domu přístup, se rozumí jak členové rodiny nájemce, tak např. jeho hosté či řemeslníci provádějící opravy. Nájemce za sebe a tyto další osoby odpovídá objektivně, bez ohledu na to, zda zavinily vzniklou škodu, ledaže by došlo ke škodě náhodou. Nájemce se může odpovědnosti zprostit rovněž v případě, že škodu zavinil pronajímatel.

Nezapomeňte na předávací protokol

Z praktického hlediska je důležité sepsat při předání pronajatého domu stav měřičů energií a také protokol o stavu domu. Pro případ, že by jedna ze stran odmítla zápis podepsat, je vhodné si sebou k předání domu vzít svědka a také pořídit foto- či videodokumentaci případných škod na domě vzniklých. Takováto dokumentace ulehčí prokazování stavu domu v případném soudním sporu.

Změny provedené nájemcem na domě

Pokud se dohodnete s nájemcem v průběhu trvání nájmu na tom, že provede na domě nějaké změny (nikoliv opravy, které jsou řešeny jinak), je třeba při ukončení nájmu takovéto změny vypořádat.

Zákon (§ 667 Občanského zákoníku) při tom stanoví tato pravidla:

změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele

úhradu nákladů na provedené změny může nájemce požadovat po pronajímateli jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal; v takovém případě – není-li dohodnuto jinak - je nájemce oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení těchto změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci

pokud pronajímatel sice dal souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota domu. V předchozí variantě tak nájemce může požadovat to, co skutečně vynaložil, po odečtení srážky za opotřebení, v této variantě může nájemce požadovat jen to, o co se zvýšila celková hodnota domu. Pokud tedy nájemce posune např. jednu vnitřní příčku z jeho subjektivních estetických důvodů, aniž by tím nějak zvýšil hodnotu domu, pronajímatel (pokud k posunutí příčky dal souhlas) nebude muset nájemci nic hradit, protože celková hodnota domu se tím nezvýšila.

Pokud by nájemce provedl změny v domě bez souhlasu pronajímatele, je podle zákona povinen po skončení nájmu uvést dům na své náklady do původního stavu.