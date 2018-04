Vzor: Licenční smlouva podle autorského zákona

Podle ustanovení § 12 Autorského zákona platí, že autorské dílo lze užít jen se svolením autora (popř. jiného nositele majetkového autorského práva), které autor uděluje smlouvou. Výjimky, kdy lze dílo užít bez smlouvy, jsou výslovně uvedeny v Autorském zákoně jako např. užití pro osobní potřebu, citace (viz ustanovení § 29 a násl. Autorského zákona).

Výhradní a nevýhradní licence

Licence může být poskytnuta jako tzv. výhradní. V takovém případě pak autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet užití díla způsobem, ke kterému licenci udělil. Ten, kdo licenci získá, je tak jediným, kdo je oprávněn dílo užít. Smlouva, kterou je poskytována výhradní licence, musí být uzavřena písemně. Naproti tomu nevýhradní licence (kdy dílo může užít i autor či další osoby, kterým autor poskytne licenci) může být poskytnuta i ústní smlouvou.

Způsob užití díla

Licenční smlouvou může být poskytnuto oprávnění k užití díla k jednotlivým ve smlouvě přesně určeným způsobům užití nebo ke všem způsobům užití, a to jak v rozsahu omezeném (co do množství, místa nebo času), tak i neomezeném. Pokud není ve smlouvě přesně sjednán rozsah užití, má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy (viz ustanovení § 50 odst. 2 Autorského zákona). Proto lze doporučit, aby v licenční smlouvě vždy byl uveden účel užití (zpřístupnění díla na internetu, vydání v knize či časopise apod.).

Nestanoví-li licenční smlouva nebo nevyplývá-li z jejího účelu jinak, má se za to, že:

územní rozsah licence je omezen na území České republiky,

časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence,

množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití.

Odměna za licenci

V licenční smlouvě musí být dohodnuta výše odměny nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení. Pokud má být licence poskytnuta bezúplatně, tedy zdarma, je potřeba tuto skutečnost výslovně uvést ve smlouvě. Pokud v licenční smlouvě není dohodnuta výše odměny ani způsob jejího určení, je taková smlouva neplatná s výjimkou případů, kdy z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít licenční smlouvu úplatně i bez určení výše odměny s tím, že v takovém případě je nabyvatel povinen poskytnout autorovi odměnu obvyklou (viz ustanovení § 49 odst. 2 Autorského zákona).

Je třeba pamatovat i na to, že podle ustanovení § 49 odst. 6 Autorského zákona platí, že není-li odměna stanovena v závislosti na výnosech z využití licence (např. podílová odměna z výnosů z prodeje) a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. V původním znění Autorského zákona (účinného do 21.5.2006) bylo možné v této věci sjednat jinak, tzn. právo autora na dodatečnou přiměřenou odměnu vyloučit. Po novele č. 216/2006 Sb. se nelze od shora uvedeného ustanovení smluvně odchýlit.

Následky užití díla bez licence

V případě, že k užití autorského díla dochází bez souhlasu jeho autora (popř. jiného nositele majetkového autorského práva), má autor podle ustanovení § 40 odst. 4 Autorského zákona právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení s tím, že místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši obvyklé odměny. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek obvyklé odměny.

O neoprávněné užití díla se bude jednat i v případě, že svolení k užití díla poskytne osoba, která k autorskému dílu žádná práva nemá. Může to být případ různých agentur, které zpravidla zdarma nabízejí na internetu katalogy fotografií pro užití na internetových stránkách. Lze jen doporučit podívat se do podmínek a v případě, že je v nich uvedeno, že agentura neodpovídá za to, že fotografie neporušují autorská a jiná práva třetích osob, počítat s tímto rizikem.

Pozor na další práva k fotografiím

Pokud je poskytována licence k fotografiím, na nichž jsou zachyceny žijící osoby, je třeba myslet i na práva k vlastní podobizně podle ustanovení § 12 Občanského zákoníku. Praktické je to především u tzv. ilustračních fotografií. Pokud jsou tyto fotografie užívány mimo vědecké a umělecké účely nebo zpravodajství, je třeba k užití fotografie získat i souhlas zobrazené osoby.