Vzor: Odstoupení od smlouvy o koupi zboží přes internet

Předně je třeba zdůraznit, že toto právo platí pouze pro běžné spotřebitele, nikoliv v případě, kdy zboží kupuje podnikatel pro svou podnikatelskou činnost. Podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku má kupující v e-shopu právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Tato 14 denní lhůta se v některých případech (zejména pokud prodávající neposkytne kupujícímu zákonem stanovené informace) prodlužuje na dobu 3 měsíců. Takové "neposkytnutí informací" však v praxi nebude příliš pravděpodobné.

Do 14 dnů je nutné odstoupení doručit

Důležité je, že ve lhůtě 14 dnů musí být odstoupení již doručeno prodávajícímu, nestačí je v této lhůtě podat na poštu. Vždy je proto vhodné odstoupení poslat zároveň doporučeně poštou, faxem a případně i naskenované e-mailem na adresu uvedenou na stránkách prodávajícího. Zákon však nestanoví povinnost doručit ve lhůtě 14 dnů i samotné zboží, to je tedy možné odeslat i později, ovšem mělo by se tak stát co nejdříve po odeslání odstoupení. Nejlepší je však odeslat zpět zboží zároveň s odstoupením. Zákon nestanoví, že byste museli zboží vrátit v původním obalu. Obaly proto není třeba uchovávat, ale lze to doporučit, vyhnete se tak zbytečným nepříjemnostem. Měli byste ovšem vrátit vše, co bylo v původní dodávce, tedy manuály, propojovací kabely apod.

Výjimky z práva na odstoupení

Zákon stanoví pro možnost odstoupení některé výjimky. Právo na odstoupení se tak nevztahuje na smlouvy:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem objednatele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

na dodávku novin, periodik a časopisů,

spočívajících ve hře nebo loterii.

o finančních službách

uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních provozoven,

uzavírané provozovateli prostředků komunikace na dálku prostřednictvím veřejných telefonů,

uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných práv k nemovitosti, s výjimkou nájmu,

uzavírané na základě dražeb,

na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.

Vrácení kupní ceny a účelně vynaložené náklady

Pokud odstoupíte od smlouvy, je vám prodávající povinen vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Podle zákona (§ 53 odst. 10 Občanského zákoníku) má ovšem právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Obvykle však pravděpodobně žádné náklady nevynaloží; mohlo by se ale jednat např. o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (vymazání paměti vráceného telefonu apod.), opravu vzniklého poškození apod.