Vzor: Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat 3 základní náležitosti - druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Druh práce by měl být sjednán na jedné straně dostatečně flexibilně tak, aby zaměstnavatel nemusel u každé bezvýznamné změny zařazení zaměstnance měnit pracovní smlouvu, na druhé straně tak, aby zaměstnanec měl jistotu, že nebude přesouván na takřka libovolné místo (kde by už ostatně mohlo jít o neurčitost sjednání druhu výkonu práce). Je tak vhodnější sjednat jako druh práce "skladník", než "skladník ve skladu elektrotechniky". Zákoník práce umožňuje sjednat i vícero druhů práce ("skladník a vrátný"). Pokud se jedná o místo výkonu práce, bývá obvykle sjednávána obec, ale může být sjednáno i úžeji (například jako sídlo či provozovna zaměstnavatele) nebo šířeji. Sjednání místa výkonu práce má vliv na určení toho, kde může zaměstnavatel nařizovat zaměstnanci práci, aniž by potřeboval jeho souhlas. Opět je možné sjednat i více míst výkonu práce ("Praha a Brno"), tady by měl být zaměstnanec ovšem opatrný, protože takové ujednání by mu mohlo zkomplikovat život, protože zaměstnavatel by mu skutečně mohl nařizovat výkon práce jeden den v jednom místě a druhý den v druhém a zaměstnanec by musel do těchto míst dojíždět. Součástí pracovní smlouvy také obvykle bývá ujednání o zkušební době (může být maximálně 3 měsíční či 6 měsíční pro vedoucího zaměstnance).

§ 34 Zákoníku práce Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,

den nástupu do práce.

Mzdu sjednejte v pracovní smlouvě

V pracovní smlouvě nemusí být ujednání o mzdě, neboť tato může být určena mzdovým výměrem. zejména pro zaměstnance je výhodnější mzdu přímo ve smlouvě sjednat, neboť ta pak nemůže být zaměstnavatelem měněna. Mzdový výměr totiž může být zaměstnavatelem za splnění zákonných podmínek jednostranně měněn.

Zaměstnavatel musí poskytovat zaměstnancům další informace vedle pracovní smlouvy

Zákoník práce (§ 37) dále vyžaduje, aby zaměstnavatel písemně informoval zaměstnance o dalších podmínkách pracovního poměru, a to do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, neobsahuje-li tyto informace již pracovní smlouva. Mezi tyto informace patří bližší označení zaměstnavatele, druhu práce a místa výkonu práce, údaje o dovolené, mzdě, pracovní době, výpovědní době a informace o uzavřených kolektivních smlouvách. Z pohledu zaměstnavatele není vhodné tyto údaje uvádět v pracovní smlouvě jako součást vzájemných ujednání, protože pak by je nebylo možné změnit bez souhlasu zaměstnance. Zákoník práce přitom počítá u většiny těchto údajů s tím, že tyto otázky může zaměstnavatel svým jednostranným rozhodnutím upravit formou vnitřních předpisů.