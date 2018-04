Vzor: předžalobní výzva

Podle výše uvedené novely občanského soudního řádu tak v řízeních zahájených od 1.1.2013 nebude moci soud žalobci přiznat náhradu nákladů řízení (typicky soudní poplatek a náklady na advokáta či cesty věřitele k soudu) v případě, kdy neučinil nejméně 7 dnů před podáním žaloby tzv. předžalobní výzvu. Toto omezení se však týká pouze řízení o splnění povinnosti (§ 80 písm. b) občanského soudního řádu), tedy typicky o zaplacení peněžité částky (ale i o splnění jiných povinností, např. vydat věc, vyklidit nemovitost apod.). Zákon tak dává dlužníkovi ještě před podáním samotné žaloby poslední šanci, aby dobrovolně zaplatil.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád § 142a (1) Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění. (2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

Podmínky předžalobní výzvy

Zákon stanoví pro předžalobní výzvu několik podmínek.

výzva musí být písemná, případně učiněná datovou schránkou,

výzva musí být doručena na tzv. adresu pro doručování (případně na poslední známou adresu). To bude obvykle u podnikatelů sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby. Pokud ve smlouvě bude uvedena jiná adresa pro doručování, je vhodné zároveň výzvu doručit i na ni.

výzva musí být odeslána nejpozději 7 dní před podáním žaloby (návrhu na vydání platebního rozkazu). Zákon sice stanoví pouze lhůtu, kdy nejpozději lze výzvu poslat a neomezuje nijak lhůtu kdy nejdříve, lze však vycházet z toho, že soudy by neakceptovaly předžalobní výzvu, od níž by uplynulo do podání žaloby příliš mnoho času. Samozřejmě období v řádech týdnů před podáním žaloby lze považovat za naprosto bezpečné.

výzva nemusí být doručena, stačí její odeslání.

zákon nepožaduje odeslání výzvy doporučenou poštou, ale z praktického hlediska to lze jen doporučit, protože jinak bude pro žalobce problém dokázat odeslání výzvy.

Zákon sice stanoví výjimky pro povinnost předžalobní výzvy (resp. to, že soud může výjimečně přiznat náhradu nákladů řízení i tehdy, pokud předžalobní výzva nebyla doručena, "z důvodů hodných zvláštního zřetele"), ale obecně lze doporučit se na takovou výjimku nespoléhat a předžalobní výzvy pokud možno posílat.

Adresa pro doručování

Co je adresa pro doručování písemností stanoví § 46b občanského soudního řádu. Z § 46 pak vyplývá, že adresou pro doručování je i datová schránka. Není jisté, že jako adresa pro doručování bude soudy akceptována i adresa, kterou dlužník věřiteli písemně určil jako doručovací adresu ve smlouvě. Ustanovení § 46b občanského soudního řádu sice výslovně hovoří o tom, že adresát může určit jinou adresu místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, ale výslovně to spojuje s podáním nebo jiným úkonem učiněným vůči soudu (a nikoliv jiným osobám). Proto je jistější doručovat na adresu uvedenou v § 46b (tedy u obchodních společností na adresu sídla a u podnikající fyzické osoby adresa místa podnikání). Pokud však ve smlouvě bude uvedena jiná adresa, je z důvodu opatrnosti vhodné doručit zároveň i na ni (zákon totiž – v souvislosti s předžalobní výzvou bohužel poněkud nejasně - odkazuje na to, že namísto adresy sídla či místa podnikání se použije adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě – protože výslovně hovoří o zástupci pro doručování, není tedy jasné, zda stačí jen údaj ve smlouvě o tom o tom, že přímo dané osobě se má doručovat jinam, aniž by byl jmenován zástupce pro doručování). Zpočátku účinnosti zákona je třeba být spíše opatrnější a doručovat případně na více adres, ale judikatura jistě tyto detaily během doby vyřeší a určí obecně akceptovatelný postup při doručování.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád § 46b Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce Neuvedl-li adresát ve svém podání nebo jiném úkonu učiněném vůči soudu adresu místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je adresou pro doručování u písemnosti doručované prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce a) u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti58b); není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu vedená podle zvláštního právního předpisu58c) nebo adresa místa pobytu cizince na území České republiky podle druhu pobytu cizince, b) u podnikající fyzické osoby adresa místa podnikání nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li podnik fyzické osoby organizační složku, i adresa sídla organizační složky, c) u fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě adresa věznice, v níž vykonává trest nebo vazbu, d) u fyzické osoby v zařízení pro výkon ochranného opatření zabezpečovací detence, ústavní nebo ochranné výchovy adresa tohoto zařízení, e) u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li právnická osoba organizační složku, i adresa sídla organizační složky, f) u advokátů adresa jejich sídla, g) u notářů adresa jejich notářské kanceláře, h) u soudních exekutorů adresa jejich kanceláře, i) u patentových zástupců adresa jejich sídla nebo bydliště zapsaná u Komory patentových zástupců, j) u insolvenčních správců adresa jejich sídla zapsaná v seznamu insolvenčních správců, k) u státu adresa sídla příslušné organizační složky státu, v případě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových adresa jeho příslušného územního pracoviště, l) u státního zastupitelství adresa jeho sídla, m) u správních úřadů adresa jejich sídla, n) u obcí a vyšších územních samosprávných celků adresa sídla obecního úřadu a adresa sídla krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

S ohledem na text § 46a občanského soudního řádu není pravděpodobně vyloučeno i osobní předání, např. při obchodním jednání. Předáno by však mělo být osobě, která je oprávněna k přebírání listin, zejména členu statutárního orgánu. Předání je vhodné si nechat potvrdit podpisem na kopii výzvy s uvedením dne převzetí.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád § 46a Adresa pro doručování (1) Adresátu se doručuje na adresu pro doručování, lze mu rovněž doručit na kterémkoliv jiném místě, na němž bude zastižen. (2) Jestliže o to adresát požádá, soud doručuje na jinou adresu nebo elektronickou adresu, kterou mu sdělil, nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, zejména může-li to přispět k urychlení řízení. Tato adresa je pro dané řízení adresou pro doručování. (3) Adresát je v řízení povinen bez zbytečného odkladu soudu sdělit změny veškerých skutečností významných pro doručování podle odstavce 2, tyto změny jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly adresátem oznámeny.

Obsah předžalobní výzvy

Zákon nijak nespecifikuje obsah předžalobní výzvy, nicméně ta bude muset zejména být dostatečně určitá, tedy specifikovat povinnost, k jejímuž splnění věřitel vyzývá, tak, aby dlužníkovi bylo jasné "o co jde". U peněžitých plnění bude nejvhodnější odkázat na fakturu a případně kopie faktur k dopisu přímo přiložit. Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, je vhodné odeslat předžalobní výzvu až po splatnosti faktury, která je upomínána.

Předžalobní výzva je tzv. obchodní listinou

Kromě občanského soudního řádu upravuje obsah předžalobní výzvy u podnikatelů také obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.), který stanoví náležitosti pro obchodní dopisy (neuvedení těchto náležitostí by sice asi pravděpodobně neuzpůsobovalo "neplatnost" nežalobní výzvy, ale bylo by porušením zákona s možností uložení pokuty). Předžalobní výzva musí obsahovat i tyto náležitosti (sídlo, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku atd.) – samozřejmě postačuje, pokud jsou tyto údaje uvedeny v patičce standardního hlavičkového papíru, jenž bude použit.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 13a Obchodní listiny (1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen "identifikační číslo"); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen. (2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje podle odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Jde-li o osobu, na níž se vztahuje § 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba nezapsaná v obchodním rejstříku podle odstavce 1. (3) Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

Podpis na předžalobní výzvě

Předžalobní výzva musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou. Pokud jí nebude přímo věřitel – fyzická osoba, či statutární orgán věřitele – právnické osoby, musí věřitel počítat s tím, že oprávnění podepisující osoby k učinění výzvy může být v soudním řízení přezkoumáváno. Je proto vhodné vydat tomu, kdo bude tyto výzvy činit, písemné pověření k této činnosti.