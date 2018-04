Vzor: Souhlas s umístěním sídla právnické osoby

Souhlas s umístěním sídla slouží jako podklad pro zápis sídla podnikatele do obchodního či živnostenského rejstříku. Je nutné, aby nemovitost, ve které bude sídlo umístěno, byla v dokumentu přesně specifikována, to číslem popisným a/či orientačním (pokud možno oběma), číslem listu vlastnictví, na kterém je zapsána a údajem, u kterého katastrálního úřadu je nemovitost evidována. Zákon také vyžaduje, aby podpis na prohlášení o souhlasu s umístěním sídla byl úředně ověřen. Při zápisu do obchodního rejstříku dále nesmí být prohlášení starší než 3 měsíce.

§ 37 Obchodního zákoníku: Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloží právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; to neplatí, pokud je právní důvod zjistitelný z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy. Věta první se použije i v případě návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku. Podnikatel je povinen mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo podnikání. K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Podobně jako obchodní zákoník tuto problematiku upravuje i živnostenský zákon. Podle živnostenského zákona však není třeba užívací titul k sídlu prokazovat, pokud je sídlo již zapsáno do obchodního rejstříku.

§ 46 Živnostenského zákona: Právnická osoba k ohlášení živnosti připojí doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí

Samozřejmě pokud by daná právnická osoba byla přímo vlastníkem budovy, v níž se bude nacházet sídlo, příslušné prohlášení nebude povinna vyplňovat a doloží soudu či živnostenskému úřadu pouze originál výpisu z katastru nemovitostí.