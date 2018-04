Vzor: Uplatnění práva na slevu z ceny zboží v rámci reklamace

Podle zákona má kupující právo na slevu z ceny zboží, které je tzv. v záruce, v případě, kdy vadu zboží nelze opravit a není možná ani výměna této věci (či jen poškozené součástky) za novou a věc zároveň není možné řádně užívat. Samozřejmě vedle tohoto práva přiznává zákon kupujícímu za určitých okolností i právo na výměnu věci za novou či právo od smlouvy odstoupit (tedy žádat vrácení peněz).

Podle § 19 zákona na ochranu spotřebitele platí, že prodávající musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se ovšem nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Součástí povinnosti prodávajícího vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě je i jeho povinnost vyrozumět kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

§ 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele: S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Nejvhodnějším postupem při reklamaci je předat vadný výrobek k posouzení vady prodávajícímu buď osobně (a nechat si převzetí potvrdit např. na kopii žádosti o slevu) nebo jej zaslat současně s reklamací doporučenou poštou. Bez předložení tohoto výrobku není totiž prodávající obvykle schopen posoudit to, zda je reklamace oprávněná či nikoliv. V případě méně důvěryhodných prodávajících je vhodné při poštovní přepravě zabalit a odeslat výrobek k reklamaci přede svědkem tak, aby prodávající nemohl rozporovat např. to, že mu v poštovní zásilce došel jiný výrobek.

Výše uvedené však platí pouze pro ty případy, kdy je kupujícím nepodnikatel nebo kdy kupující – podnikatel – kupuje zboží pro jiné než podnikatelské účely. Vztah prodávajícího a kupujícího, který je podnikatelem (a kupuje zboží pro účely svého podnikání) se totiž bude řídit Obchodním zákoníkem.