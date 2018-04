Vzorem byl Old Shatterhand

Zeměměřičství se věnuje už třetí generace

"Je to náročné, když musíte jít měřit a venku je 20 stupňů pod nulou anebo 30stupňové vedro,“ říká Václav Kafka. „Mým vzorem byl hlavně můj táta a v dětství také Old Shatterhand, ten byl zeměměřič,“ směje se.



Zeměměřičství mají v rodině, ve šlépějích svého dědy a otce jde i dcera Kateřina. Právě zážitky geometrů při stavbě železnice v odlehlých oblastech různých kontinentů ho vždy fascinovaly. Jednou se mu jeho sen splnil, to když měřil na daleké Sibiři.

"Jednou měřeno, neměřeno"

Kolébkou zeměměřičství jsou povodí mohutných řek ve staré Číně, Indii, Mezopotámii a Egyptě, kde bylo třeba po povodních obnovit původní pozemky.



"Ve škole jsme měli i kartografii, geofyziku a astronomii a učili jsme se zaměření a určení souřadnic podle hvězdy Polárky nebo Slunce… V dobách mého otce se k měření používal teodolit - tedy přístroj na měření a vytyčování vodorovných i výškových úhlů, lať, pásmo, hranůlek a k tomu logaritmické tabulky," vysvětluje.

Dnes má k dispozici takzvanou totální stanici, která změří nejen úhly, ale i vzdálenost a všechny hodnoty uloží do paměti. "Právě měření vzdálenosti bývalo na práci geometrů nejnáročnější. Nyní už nepotřebujete ani dříve typickou měřičskou lať. Ta se dnes používá už jen při nivelaci - tedy při určování výškových rozdílů a nadmořské výšky."



Václava Kafku můžete poznat, když kupujete nebo prodáváte pozemek anebo když stavíte dům.





Jak pracuje geodet Václav Kafka (51 let)



Pracovní den

Pracovní doba je nepravidelná. Zaměření se musí provádět i v noci, kdy je menší provoz.

Vzdělání

Stavební fakulta ČVUT

Dovolená

Rád fotografuje a cestuje, a to i do vzdálenějších zemí, jako je třeba Kostarika, Peru, Sýrie, Jordánsko, Maroko, Rusko, Ukrajina.

Relaxace

Odpočívá v posilovně, hraje squash a chodí do sauny.

Při stavbě domu potřebujete geodeta nejméně třikrát. Nejprve zaměří polohopis a výškopis a vyhotoví účelovou mapu, do které projektant umístí stavbu - což je zaměření. Stavbu umístěnou na mapě přenese geodet z mapy do terénu. "Jen on totiž dokáže stavbu správně umístit ve vztahu k vlastnickým hranicím, a ne jen k plotům, což není vždy totéž. Tomu se říká vytyčení,“ vysvětluje.Nakonec potřebujete geodeta po dokončení stavby pro vyhotovení geometrického plánu k zapsání stavby do katastru nemovitostí. "Postavit dům bez geodeta ve výsledku většinou znamená velké potíže. Nemovitost nemusí být zkolaudována a ani zanesena do katastru nemovitostí."

Při podrobném měření v terénu měří zeměměřič na každém bodu vzdálenost, výšku cíle a svislý i vodorovný úhel. Z těchto hodnot spočítá souřadnice a určí nadmořskou výšku. Zásadou každého zeměměřiče je: "Jednou měřeno, neměřeno, to jest neustálá kontrola."



Práce zeměměřiče musí být většinou na centimetry přesná

"To, že geodet udělal práci špatně, lidé zjistí, až když jim vznikne problém," vysvětluje Václav Kafka svoji pečlivost. "Například při vytyčování staveb může i drobná nepřesnost způsobit velký malér a milionové škody. V podstatě musím vždy zaměřit nadbytečný počet bodů, než je potřeba k výpočtu, tak, aby mohlo dojít ke kontrole a k vyrovnání."



Jako na Divokém západě

Přestože se s teodolitem nemusí brodit řekou plnou krokodýlů, jeho práce bývá dobrodružná. "Někdy se stane, že nás navzdory ohlášení a povinnosti vlastníka pozemku ze zákona nevpustí na pozemek, stalo se, že na nás i vytáhli pistoli…"



"Občas nám rozkradou kolíky, které označují místo, kde jsme zatloukli mezník, nebo i mezník vykopají. Tím se vlastně dopouštějí trestného činu.“



Ke své práci potřebuje často i mačetu. "Vychází-li vám zaměřovaný nebo vytyčovaný bod do křoví, musíte se tam prosekat."

Špatné je, když lidé na svých domech a pozemcích přesunou značky, kterými jsou stabilizované pevné výškové nebo polohové body. "To pak musíme vše přeměřovat, abychom zjistili, který z nich je špatně umístěn," dodává. "Pokud už se to stane a bod poničíte, je nejlepší nechat to tak, jak to je, a ohlásit to na katastrálním úřadě," radí.