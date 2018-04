VZP: (Ne)pohoda pojištěnce

V letošním roce vláda nepřistoupila k pravidelné valorizaci tzv. redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského. Znamená to, že výše státního nemocenského zůstává na úrovni loňského roku, přičemž maximální denní nemocenské činí 419 Kč.

K řešení naznačeného propadu příjmu v době nemoci (viz graf níže), který je dán rozdílem mezi čistou mzdou a nemocenským, jsou nabízeny produkty soukromého zdravotního pojištění. Jednou z těchto nabídek je i Zdravotní připojištění VZP, což je produktový balíček, který uvedla na trh Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Účelem Zdravotního připojištění VZP je pokrytí rozdílu mezi mzdou a státem poskytovanými nemocenskými dávkami v době pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci v nemocnici, včetně úrazového pojištění. Je vhodné zejména pro zaměstnance se středním a vyšším příjmem i pro osoby samostatně výdělečně činné, zejména pokud využívají dluhového financování. (Více o možnostech řešení propadu příjmu v době pracovní neschopnosti naleznete zde ).

Jak bylo sděleno, Zdravotní připojištění VZP se skládá ze tří samostatných produktů, a to:

1. Pojištění při pracovní neschopnosti

Toto pojištění funguje obdobně jako státní nemocenské pojištění. Pojištěný platí pojišťovně určitou částku a v případě, že se stane pracovně neschopným následkem úrazu či nemoci, bude mu pojišťovna vyplácet sjednané denní odškodné. Tato dávka je pojišťovnou vyplácena od 31. dne pracovní neschopnosti po dobu 11 měsíců.

2. Pojištění denní dávky při hospitalizaci

Tato součást balíčku umožňuje úhradu nákladů poskytnuté nemocniční péče a služeb, které nejsou běžně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Z toho pojištění je vypláceno sjednané denní odškodnění při pobytu v nemocnici delším než 3 dny, přičemž dávka je vyplácena maximálně do 30. dne hospitalizace. Odškodné je vypláceno i při hospitalizaci v souvislosti s těhotenstvím, porodem či potratem.

3. Úrazové pojištění

Předmětem této části balíčku je plnění za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem. V případě smrti úrazem vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky, je pojišťovna povinna vyplatit z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah trvalých následků podle oceňovacích tabulek pojišťovny.

Popis a zhodnocení

Zdravotní připojištění VZP umožňuje volbu výše odškodnění ve třech úrovních (viz. následující tabulka), které jsou pro skutečné finanční krytí uvedených rizik nedostatečné. Sjednává se jako celek a nelze jej dělit na jednotlivé části. Podmínkou pro pojištění je věk od 18 do 60 let, přičemž výše pojistného pro klienty nezávisí na věku, ale na zvolené úrovni pojištění. Součástí produktu je asistenční služba, která zprostředkovává klientům lékařskou pomoc v nejbližším smluvním zdravotnickém zařízení.

Výše sazeb a rozsah pojistné ochrany Zdravotního připojištění VZP

Roční pojistné Denní odškodné při hospitalizaci Denní odškodné při pracovní neschopnosti Trvalé následky úrazu Smrt následkem úrazu Kč A B A B A B A B 2990 100 130 100 130 100 000 130 000 50000 65 000 3990 150 195 150 195 150 000 195 000 75000 97 500 4990 200 260 200 260 200 000 260 000 100000 130 000 A - základní sazba B - zvýhodněná sazba pro členy Klubu VZP ČR

Jednou z prezentovaných výhod Zdravotního připojištění VZP je jeho cenová dostupnost. Při podrobnějším porovnání s nabídkami soukromých pojišťoven však zjistíme, že vadou tohoto balíčku je nejen jeho nedostatečná flexibilita, tedy nemožnost zvolit, které riziko a v jaké výši chci pokrýt (např. nelze sjednat vyšší denní odškodné, stanovit den pracovní neschopnosti, od kterého bude odškodné vypláceno, denní odškodné při hospitalizaci je vypláceno pouze do 30. dne apod.). Další nevýhodou je neurčování výše pojistného dle věku a pohlaví pojištěného, což oproti nabídkám konkurenčních pojišťoven vede k výrazně vyšší nákladovosti, a to zejména pro mladší klienty. Více informací o pojištění zdraví nalaznete ve specializované sekci ZDE Pokud by klient sjednal uvedená pojištění v balíčku u soukromé pojišťovny, ušetří v průměru 35%. Zdravotní připojištění VZP tak představuje neúčelně složený balíček s nízkým pojistným krytím, nízkou variabilitou a vysokou cenou. Přes jednoduchost a přehlednost balíčku nedoporučujeme jeho sjednání. Úraz i pracovní neschopnost lze výhodněji pojistit u komerčních pojišťoven.

Jaký je Váš názor na Zdravotní připojištění VZP? Je podle Vás správné, že zdravotní pojišťovna poskytuje produkt soukromého pojišťovnictví? Děkujeme za názory.