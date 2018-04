Nezaplatili jste, upozorní VZP dlužníky novým způsobem

Tato upozornění jsou podle pojišťovny velmi účinná, pilotní test probíhal od ledna do března ve dvou regionálních pobočkách a byl mimořádně úspěšný.

„V rozmezí jedenácti týdnů jsme oslovili s upozorněním přes SMS či e-mail bezmála 9,5 tisíce samoplátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných či bez zdanitelných příjmů. Tito lidé dlužili pojišťovně na pojistném dohromady víc než 15 milionů. Po upozornění od nich přišlo na účet VZP více než 3,6 milionu korun,“ říká Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

Pilotní projekt v číslech Postupně zapojeny čtyři kraje (Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj)

Doba trvání: 11 týdnů

Obesláno: 9 458 dlužníků

Celková dlužná částka: 15 250 146 Kč

Z dlužné částky uhrazeno: 3 655 645 Kč

Úspěšnost 23, 96 %

Pouhé upozornění tedy vedlo k tomu, že pojišťovna dostala prakticky obratem skoro čtvrtinu dlužné částky. „VZP to nestálo ani korunu, využili jsme jen nově jednu z funkcí systému správy pohledávek. Ten pořídila VZP v roce 2012 a od té doby postupně uvádíme do chodu jednu jeho funkci za druhou,“ přibližuje Oldřich Tichý.

Výhledově by podle mluvčího mohla být služba prospěšná až pro 100 tisíc plátců pojistného a VZP by tak mohla ročně získat až 50 milionů korun, které by jinak musela zdlouhavě vymáhat.

Doposud VZP obesílala všechny plátce pojistného jednou ročně dopisem. To už ale velké části z nich naběhlo k dlužné částce pojistného i penále. Včasným upozorněním tak budou klienti VZP mít možnost vyhnout se penále nebo předejít jeho nárůstu a ušetřit.

Pro všechny roztržité klienty – samoplátce zřídila Všeobecná zdravotní pojišťovna nový centralizovaný účet u Komerční banky 27-8247100237/0100, kde bude možné dluh uhradit. „Na účet bude odkazovat upozornění o chybějící platně, kterou klient obdrží formou SMS či po e-mailu. Variabilní symbol platby je stejně jako doposud číslo plátce, zpravidla rodné číslo,“ přibližuje mluvčí VZP.

Podle mluvčího je v zájmu samoplátců, aby si zkontrolovali, zda mají v databázi VZP aktualizované kontakty – číslo mobilního telefonu či adresu e-mailu. Výhledově pojišťovna počítá s tím, že stejný systém upozornění zavede i pro plátce – zaměstnavatele.

Stalo se vám, že jste zapomněli zaplatit pojistné zdravotní pojišťovně?