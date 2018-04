VZP už vám na očkování proti „klíšťovce“ ani na snížení nadváhy nepřispěje

Už se stalo pravidlem, že zdravotní pojišťovny svým klientům kromě úhrady zdravotní péče dávají i něco navíc. Poskytují příspěvky například na různá očkování, přispívají na odvykání kouření či snižování nadváhy a preventivní onkologická vyšetření.

Oblastí, kde se klient setká s malým či pro rodinný rozpočet již významným obnosem od zdravotní pojišťovny, je spousta. Podle dotazů, které přicházejí do redakce, čtenáře iDNES.cz nejvíc zajímají tři z nich: odvykání kouření, snižování nadváhy a očkování. Z příspěvků na očkování pak proti klíšťové encefalitidě a proti lidskému papilovamiru způsobujícímu u žen rakovinu děložního čípku.

Zmiňované příspěvky pojišťoven platí právě teď, ale zdravotní pojišťovny čas od času svou nabídku mění. Proto doporučujeme sledovat jejich webové stránky.





zkratky zdravotních pojišťoven ČNZP - Česká národní zdravotní pojišťovna

Hutnická ZP - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

ZP Média - Zdravotní pojišťovna Média

ZP M-A - Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

OZP - Oborová zdravotní pojišťovna

RBP - Revírní bratrská pokladna

VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

ZP MV ČR - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

ZP Škoda - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Jen čtyři zdravotní pojišťovny přispívají lidem toužícím se zbavit své závislosti na nikotinu, lidem bojujícím s nadváhou i těm, kteří se nechají očkovat proti klíšťové encefalitidě nebo lidskému papilovamiru. Jsou to Oborová zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří by chtěli získat příspěvek ve zmíněných oblastech, mají smůlu. Pojišťovna jim dnes nepřispěje. "Pojišťovna už během prvních čtyř měsíců vyčerpala 300 milionů korun určených na program prevence. Jak konkrétně budou příspěvky vypadat ve 2. pololetí, bude jasné po jednání správní rady VZP v průběhu srpna," vysvětlil mluvčí VZP Jiří Rod. "Letos v květnu VZP spustila pilotní preventivní program odhalující onemocnění štítné žlázy u těhotných," upozornil ale mluvčí, že pojišťovna přispívá v jiné oblasti.

Pouze čtyři pojišťovny přispějí kuřákům

Až tisíc korun mohou získat klienti ZP MV ČR a VoZP podstupující odvykací léčbu, a to na přípravky proti kouření. Podmínkou je, aby jim tyto přípravky předepsal lékař z protikuřácké poradny.

Zdravotní pojišťovny Ještě donedávna v České republice působilo jedenáct zdravotních pojišťoven. Od 1. července letošního roku je jich deset. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna se sloučila se Zdravotní pojišťovnou AGEL.

Klienti OZP mohou počítat s příspěvkem 500 korun. ZP Škoda poskytne ze svého programu "motivace pojištěnců k pravidelným preventivním prohlídkám" příspěvek na úhradu přípravků na odvykání kouření ve výši 300 až 1 500 korun. Výše závisí na tom, zda klient je, či není bezplatným dárcem krve.

U ostatních pojišťoven se se svým zlozvykem musí lidé vypořádat bez finanční pomoci.

Na boj s kilogramy přispěje nejvíc ZP ministerstva vnitra

Lidé bojující aktivně s nadváhou jsou na tom o trochu lépe než ti, kteří se snaží přestat kouřit. Finančně jim přispěje šest zdravotních pojišťoven.

S nejvyšším, tisícikorunovým příspěvkem mohou počítat klienti ZP MV ČR. Pojišťovna jim ho poskytne na přípravky proti obezitě předepsané lékařem. Žadatelé musí splnit i další podmínky, být pojištění od 1. ledna 2008 a mít hodnotu BMI vyšší nebo rovnu 35.

Lidem s nadváhou, klientům ZP Škoda, pojišťovna přispěje shodně jako kuřákům, a to 300 až 1 500 korunami. U ZP Metal-Aliance mohou pojištěnci už od dětského věku šesti let využívat program STOB (Stop obezitě). Maximální výše příspěvku pro ně činí 600 korun. Pokud se navíc dostanou do speciálního projektu zaměřeného na prevenci obezity prostřednictvím bandáže žaludku, mohou získat příspěvek 50 % z uhrazené ceny, maximálně 15 000 korun.

OZP svým pojištěncům poskytne až 500 korun na rekondiční kurzy zaměřené na snižování nadváhy. Lidé s nadváhou mohou u VoZP získat 300 až 1 000 korun z jejich nadstandardních programů Příspěvek na plavání, Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci a Příspěvek na ochranu proti infekcím a regeneraci organismu.

Česká národní zdravotní pojišťovna svým pojištěncům v rámci univerzálního preventivního programu "Bonus Plus" přispívá i na aktivity související se snižováním nadváhy. Klientům jsou podle toho, jak aktivně pečují o své zdraví (prevence, očkování) připisovány body a oni je poté mohou směnit za peníze.

Klientům, ale pouze ve věku 7 až 18 let, kteří se zapojí do boje se svou nadváhou v rámci programu STOB, poskytne částku 300 korun i Revírní bratrská pokladna.

Výše současných příspěvků zdravotních pojišťoven

(v korunách)

Zdravotní

pojišťovna Odvykání

kouření Snižování

nadváhy Očkování proti klíšťové encefalitidě Očkování proti lidskému papilomaviru ČNZP - body z "Bonus Plus" do 18 let až 3 000

dospělí "Bonus Plus" všichni 13-18 let

až 3 000* Hutnická ZP - - všichni 300 všichni do 17 let až 1 000

(rodiče až 2x1 000) ZP Média - - všichni 560 dívky 10-16, chlapci 13-15 let

3 400 ZP M-A - - podle věku 500-600 dívky 12-17 let

až 4 000 OZP až 500 až 500 do 20 let až 1 500

od 20 let 500 všichni do 20 let 1 500

všichni od 20 let 500 RBP - věk 12-17

až 300 všichni 300 dívky 12-26 let

1 000 VoZP až 1 000 300-1 000 děti 2-18 let 1/3 nákladů dívky 13-19 let

2 500 VZP - - - - ZP MV ČR až 1000 až 1 000 všichni 500, děti i od rodičů

(až 1 000) dívky 14-18, chlapci 13-15 let

až 3 000 ZP Škoda 300-1 500 300-1 500 všichni 400 na každou

dávku všichni 12-18 let až 5 000 Zdroj: zdravotní pojišťovny

Poznámka: 10 000 korun pro prvních 2 000 zájemců

Na očkování proti klíšťové encefalitidě přispějí i dospělým

Kromě VZP finančně proti "klíšťovce" přispějí svým pojištěncům všechny zdravotní pojišťovny. Jediná VoZP však pouze dětem od 2 do 18 let. Ostatních osm zdravotních pojišťoven myslí i na dospělé.

Příspěvky pojišťoven se pohybují od 300 až po 3 000 korun. U jediné ZP Škoda mohou pojištěnci počítat s uhrazením části nákladů za každou očkovací dávku včetně přeočkování.

Na výši příspěvku má vliv i věk. Například u OZP vám do 20 let přispějí až 1 500 korunami. Jste-li starší 20 let, dostanete už o tisícovku méně.

Snížit náklady na očkování si zajímavým způsobem mohou i děti pojištěné u ZP MV ČR. Jejich příspěvek se může až dvojnásobně navýšit, jsou-li pojištěnci i jejich rodiče a svůj příspěvek na očkování postoupí ve prospěch dítěte.

Přečtěte si Co navíc nabízejí zdravotní pojišťovny

Chlapcům na očkování proti papilomaviru přispěje šest pojišťoven

V poslední době je populární očkování proti lidskému papilomaviru, který má u žen na svědomí rakovinu děložního čípku. Představuje ale velký zásah do rozpočtu. Náklady na všechny tři dávky se pohybují kolem jedenácti tisíc.

Zdravotní pojišťovny kromě VZP svým klientům, kteří toto očkování podstoupí, přispívají v některých případech částkou, která pokryje náklady na jednu očkovací dávku.

Chvályhodné je i to, že příspěvek u naprosté většiny pojišťoven mohou využít i chlapci. Pouze tři pojišťovny - VoZP, ZP Metal-Aliance a Revírní bratrská pokladna myslí jen na dívky.

Každá pojišťovna poskytnutí příspěvku limituje věkem svého mladého pojištěnce. Většinou je omezen maximální hranicí 18 let, v některých případech 17, resp. 19 let. Nejdéle, ale pouze ženám, do 26 let přispívá Revírní bratrská pojišťovna.

Se zajímavou nabídkou přišla ČNZP. "Pouze pro rok 2009 jsme našim klientům přichystali bonusový příspěvek až 10 000 korun pro prvních 2 000 zájemců s ukončenou vakcinací," představil letošní akci Pavel Kopecký, ředitel útvaru marketingu ČNZP.