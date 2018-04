Vzpěrač odlétá zítra na olympiádu

Zítra v sedm hodin ráno se z pražského ruzyňského letiště vydá přes Vídeň a Kuala Lumpur na třiadvacetihodinovou cestu sokolovský vzpěrač Zbyněk Vacura. Cíl? Austrálie, Sydney. Důvod? Sedmadvacáté olympijské hry. Vzpěrač se na největší svátek sportovců těší. "Nominován jsem od konce dubna, po mistrovství Evropy v Sofii. Před šampionátem to vypadalo, že se na olympiádu probojuje pouze Petr Sobotka. Na evropském šampionátu se mi ale podařilo dát nad hlavu české rekordy, a tím jsem si zajistil olympijskou letenku," popisuje kvalifikační cestu Zbyněk Vacura. Třiadvacetiletý vzpěrač, který nemá mezi trhem a nadhozem favorizovanou disciplínu, bude v Sydney reprezentovat v kategorii do sedmasedmdesáti kilogramů. "Zatím jsem měl vždy lepší výsledky v trhu, ale obecně se dá říci, že v nadhozu se vzpěrači zlepšují rychleji," zamýšlí se Vacura. "V Austrálii bych chtěl své české rekordy minimálně zopakovat. Při tréninku jsem už v nadhozu dostal nad hlavu sto osmdesát kilogramů," říká olympionik. Ten si dobře vzpomíná na předchozí letní olympiádu v americké Atlantě. "Ani ve snu mě nenapadlo, že se podívám i do Sydney. Vzhledem k tomu, že vzpěrač je v nejlepších letech mezi pětadvaceti a třiceti lety, tajně jsem snil o olympijských hrách v roce 2004," usmívá se vzpěrač sokolovského Baníku. Na pódiu v Sydney se představí dvaadvacátého září hodinu a půl po půlnoci středoevropského letního času. "Budu spokojený, jestli skončím mezi první dvacítkou. Odhaduji, že na medaile bude třeba v trhu 165 a v nadhozu 200 kilogramů. Oproti mému maximu je to ve dvojboji téměř o padesát kilogramů více," odhaduje své šance Vacura. Ač je mladý borec jediným účastníkem olympijských her z regionu, mrzí ho, že se mu ze strany sokolovské radnice nedostalo žádné podpory. "Oddíl žádal o poskytnutí příspěvku na přípravu, ale radní žádost zamítli," kriticky upozorňuje Zbyněk Vacura. Před závodem své váhové kategorie bude mít Vacura v Austrálii patnáct dní na aklimatizaci. "Nevím, co se mnou časový posun provede. Zatím jsem byl nejdále v Řecku a ve Španělsku," kroutí hlavou sokolovský vzpěrač. Minulý pátek musel neočekávaně do Prahy, aby si vyzvedl novou kolekci reprezentačního oblečení. "Nevešel jsem se do žádných kalhot. Když mi bral krejčí míry, vážil jsem 76 kilogramů, ale teď mám o čtyři více. Rád jím," přiznává olympionik. Má sice poradce, který mu radí v doplňkové výživě, ale do hlavní stravy si mluvit nenechá. "Knedlíky, omáčky, to můžu mít často," říká v klidu. Do dějiště olympijských her si neveze nic zvláštního k vyplnění volného času. Přibalí jen dvě knížky a těší se, jestli se dostane k počítači. "Až bude po mém závodě, určitě bych chtěl navštívit jiná sportoviště. Zřejmě atletický stadion, protože má být v sousedství vzpěračské haly," přeje si Zbyněk Vacura.