Vzroste cena nemovitostí?

Nemovitosti 2004: strmý vzestup cen se nečeká

Nízké úroky u hypoték, strašák blížícího se vstupu do EU a od Nového roku růst cen služeb realitních kanceláří či právníků svádějí k urychleným investicím do nemovitostí. Je to však výhodné?

Byt v paneláku: lepší čas pro prodej už asi nebude

Špatně načasovaný nákup či prodej nemovitosti může stát rodinnou kasu pěkných pár tisíc. Má cenu nakupovat či prodávat nemovitost teď, počátkem dalšího roku, nebo počkat až po vstupu do EU?

Ceny pronájmů v některých městech klesají

Bydlet v pronajatém bytě, nebo se zadlužit a koupit si vlastní? Snižování úroků a rostoucí cena pronájmů v některých městech nahrávají spíše druhé variantě. Jaké jsou tedy současné ceny?

Splaskne bublina na trhu s nemovitostmi?

V časopise Economist se nedávno objevil názor, že ceny nemovitostí v některých rozvinutých ekonomikách rostou příliš rychle. Splaskne cenová bublina? Bude se to týkat i nás?

Investice do bytů ztrácejí kouzlo

Investovat do nemovitosti a následně ji pronajímat může být při letmém pohledu na tržní cenu nájmů skutečně lákavé, avšak praxe není až tak růžová. Jaké jsou skutečné výnosy a co je ohrožuje?

Vezměte si hypotéku a vydělávejte

Hypoteční úvěry jsou levnou cestou, jak si půjčit. Určitě by stálo za úvahu nepoužívat všechny vlastní peníze na investici do nemovitosti, ale půjčit si cizí a vlastní si uložit. Jaký může být efekt?

S realitkou, nebo bez?

Je výhodné využít při prodeji či nákupu nemovitosti služby "realitky", nebo jsou to zbytečně vynaložené prostředky? Může realitní kancelář v něčem zájemcům o nové bydlení skutečně pomoci?

Chcete vědet, kolik stojí byt v panelovém domě ve vybraných městech v ČR? Velké srovnání naleznete ZDE.

Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v roce 2004 levnější rodinné domy mírný růst cen drahé rodinné domky, satelitní městečka stagnace* nové bytové domy mírný nárůst cen byty v panelácích stagnace, mírný pokles pronájmy stagnace, mírný pokles rekreační domky stagnace, nárůst jen v atraktivních a příhraničních oblastech pozemky mírný nárůst cen v atraktivních zónách, jinak stagnace průmyslové komplexy a pozemky stagnace, pokles Zdroj:



Poznámka:

realitní kanceláře*mimo atraktivní lokality, kde ceny mohou růst