Vztahy v práci se zhoršují

Vztahy na pracovišti se podle většiny zaměstnanců v poslední době nijak nevyvíjejí, nebo se dokonce zhoršují. Stejně tak i vtahy mezi nadřízenými a podřízenými. K těmto závěrům došlo ve svém březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Psycholog práce Luděk Špaček přičítá zhoršující se mezilidské vztahy v zaměstnání hlavně nejistotě. "I ti, kdo něco umějí, pociťují dnes určitou bezmocnost. Jsou odkázáni na libovůli, jak o nich bude někde rozhodnuto," říká. Skryté i otevřené soupeření má různé projevy, ale jeden cíl - udržet si místo. A to i za cenu ztráty dobrých vztahů. Důvodů, proč mají lidé pocit, že se vztahy v práci zhoršují, je však mnohem více. A všechny jsou důsledkem současné situace v podnicích.



Lidé si mají co závidět



Mnozí dnešní zaměstnanci byli dlouho zvyklí na to, že všichni brali zhruba stejně - a málo. Dnes se jedné firmě daří lépe, druhé méně dobře. Takže když dva lidé v různých podnicích dělají totéž, nemusí za to mít tentýž plat. Nůžky mezi příjmy lidí se rozevírají čím dál víc i v rámci jedné firmy. A i když prosperuje, což obecně vyvolává

pocit spokojenosti a jistoty, u mnohých budí vyšší příjem kolegy závist. Objektivně posoudit velikost platu z hlediska svých výkonů vyžaduje sebekritický nadhled, kterého je schopen málokdo. "Někteří lidé nechápou, že za velké peníze často musí hodně umět nebo hodně vydržet. Nepřipustí, že nejsou natolik lepší než ostatní, aby si vyšší ocenění zasloužili," podotýká personalistka Alena Chlumská z Billanc Parners. Nespokojení jsou i ti skutečně lepší než ostatní, kteří však svou práci neumějí prodat. Pochopitelnou zášť pak cítí vůči těm, kdo šplhají po jejich zádech, aby nahoře slízli smetanu.



Na kamarádství není čas



Vztahy v práci negativně ovlivňuje i přemrštěný tlak na výkonnost. V některých firmách má člověk čas si leda tak odskočit a v pauze rychle slupnout oběd. Každý si v práci hledí svého, pokud v ní nechce zbytečně trávit čas navíc.

Stmelit kolektiv na pracovišti se daří spíše firmám, které si dobře uvědomují, že ten, kdo má kolem sebe kolegy kamarády, je určitě spokojenější a ochotněji pracuje. A tak zaměstnancům zaplatí sportovní víkendový pobyt, nebo přispějí na návštěvu divadla či bazénu.

Není výjimkou, že se v práci sejde parta lidí, kteří si prostě padnou do oka a tráví spolu čas rádi a z vlastní iniciativy. Jenže ani skvělé vztahy nezachrání všechno. "Jestliže někdo dělá dlouhodobě práci, která ho z různých důvodů neuspokojuje, ztrácí motivaci a ani skvělý kolektiv jej nepřinutí k tomu, aby zůstal," míní Jana Vyhnalová, konzultantka z Billanc Parners.

Jak zlepšit atmosféru na pracovišti? * Je-li to vítáno, projevte o druhé zájem.

* Vaříte si kávu? Nabídněte, že ji uděláte i kolegovi. Nedovolte však, abyste tak činili stále jen vy.

* Ptejte se na to, jak kdo strávil víkend.

* Blahopřejte k dosaženému úspěchu. Přejte a bude vám přáno.

* Nerozmazávejte neúspěch druhého, nepomlouvejte. Pokud vládne na pracovišti dusno, nedělejte situaci ještě horší.

Ačkoli se podle průzkumu CVVM vztahy na pracovištích horší, více než polovina zpovídaných zaměstnanců tvrdí, že pro jejich pracoviště je typická dobrá spolupráce bez zvláštní osobní blízkosti. Někdo ji ke spokojenosti potřebuje, někdo ne. Podle 21 procent lidí ještě stále v zaměstnání převažuje přátelská až důvěrná atmosféra.

"Jsme si asi blíž, než bývá zvykem jinde, a tak o sobě víme kdeco, a dokonce se to někdy nezdráháme použít," říká psycholog Luděk Špaček.

Přátelství na pracovišti způsobuje, že si člověk nepřipadá úplně jako robot. "Je prima, pokud o kolegyni víte, že má třeba stejné problémy s klukem, jako jste mívala vy," říká Alena Chlumská.Dodává, že zahraniční kolegové, s nimiž se setkává, dbají na to, aby přátelské vazby a sdělené důvěrnosti nenarušovaly práci jejich, ale ani práci druhých, což se však o Češích zatím říci nedá.

Češi hodnotí vztahy na pracovišti (%) Převažuje přátelská až důvěrná atmosféra... 21 Charakteristická je dobrá spolupráce bez zvláštní osobní blízkosti ........................................................ 53 Panují chladné vztahy................................... 19 Atmosféra je plná napětí a konfliktů............... 6 Neví ............................................................... 1