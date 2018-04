Web editor nebude na rozdíl od novinových editorů asi po někom jiném číst hotové stránky, ale bude je muset s největší pravděpodobností sám vytvářet. A to tak, aby zaujaly co nejvíce těch, kteří se na stránkách ocitnou. Komu se práce na počítači protiví, nemá smysl, aby o práci web editora třeba jen uvažoval. Naopak znalost počítačů a láska k nim je pro tuto práci podmínkou.

Pokud má web editor na starosti i tvorbu webových stránek, měl by mít stylistické schopnosti, předností je novinářská praxe. Znalost českého pravopisu je samozřejmostí, potřebné je i ovládání angličtiny. Web editor by měl znát také grafické programy, výhodou je také grafické cítění ­ u webových stránek je vedle obsahu velmi důležitá grafická úprava. Zájemci o tuto profesi by měli počítat s tím, že prostředí počítačových firem je trochu jiné. Vztahy jsou méně formální, tomu odpovídá i oblečení. Profese web editora se na žádné škole speciálně zatím neučí ­ tradice internetu je relativně krátká, ale budoucnost veliká. Proto má toto povolání velkou perspektivu a ti, kdo to opravdu dobře umějí, jsou i velmi dobře finančně ohodnoceni.



Co jsme psali a co si přečtete



