Web prozradí, jak platíte daně

Novou službu umožní takzvaný daňový portál, který ministerstvo financí spouští od poloviny roku. Půjde o stránku na internetu, na kterou bude odkaz z webu ministerstva financí. Podnikatelé se na ni dostanou pomocí hesla. To jim přidělí úředníci na základě zaslaného e-mailu, kde se prokážou elektronickýmpodpisem. Pomocí něj ho úředníci propojí s daňovým účtem. „Dále zvažujeme, jak přístup ještě vylepšit, ale zatím to bude takto,“ říká Trezziová.

Elektronický podpis dnes poskytují v Česku tři firmy a nejlevnější je od České pošty za 190 korun.

Daňové „kukátko“ má být jen první částí toho, jak chtějí úředníci lidem a firmám placení daní alespoň trochu zpříjemnit. Další změny však přijdou na řadu až příští rok.

V té době by už mělo být možné prostřednictvím osobní daňové schránky s finančním úřadem komunikovat. Ve své schránce si bude moci podnikatel vyzvednout od počítače všechny zprávy od berního úřadu, například, že mu něco chybí v daňovém přiznání. A elektronicky na ně také odpovědět.

Dále by na svém účtu viděl všechny termíny, kdy má zaplatit jakou daň. Od toho si ministerstvo slibuje i zlepšení kázně při jejich placení.

Majitel účtu také bude moci přes internet nahlížet do spisů z daňového řízení. Na konkrétní berní úřad odešle žádost, a až mu úředníci požadované papíry v jeho schránce zpřístupní, dají mu vědět e-mailem nebo esemeskou.

Zpříjemnění života podnikatelů, aby nemuseli tolik běhat na úřad, plánuje i ODS. „Elektronická komunikace je správná,“ říká za ODS Vlastimil Tlustý. Pokud tedy obsadí židle v nové vládě, nehrozí tak, že by tyto plány ministerstva financí spadly pod stůl. Otázkou však je, jak dopadne druhá chystaná série opatření, která už není pro všechny jen příjemná.

Ministerstvo financí totiž plánuje po zavedení těchto změn určitým skupinám podnikatelů nařídit, aby podávali daňové přiznání povinně elektronicky. To by se mělo týkat například zhruba půl milionu podnikatelů s tržbami přes milion korun ročně, kteří platí daň z přidané hodnoty. „Rádi bychom tuto povinnost viděli zakotvenou v zákoně pro vybraná přiznání asi od roku 2008, nejpozději 2009,“ říká Trezziová. To už se podnikatelům tolik nelíbí, protože hlavně ti menší často počítačům neholdují.

Jak to funguje

Podnikatelé požádají e-mailem ministerstvo financí o heslo ke svému daňovému kontu.

Podmínkou je, aby měli elektronický podpis. S přiděleným heslem pak budou moci od července nahlížet na svůj daňový účet, kde se dozví, kolik už zaplatili či nezaplatili na daních. Příští rok by mělo být možné pomocí daňové schránky s úředníky na berních úřadech i komunikovat. Podnikatelé by dostávali elektronicky například zprávy, co popletli v daňovém přiznání nebo dokdy mají čas zaplatit určitou daň.