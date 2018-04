Webové stránky jsou vizitkou firmy

Portál otevírá dveře do vašeho podniku a provozovny, na to nezapomínejte, i když je samozřejmě nutné využívat všech forem reklamní činnosti: poutavý nápis na firmě a logo i n firemních papírech, letáky, reklamní akce např. v supermarketu, účast na výstavách a veletrzích a další marketingové nástroje. Web se však stává hlavním nástrojem prodeje a jeho „interaktivnost“ a rychlost je nenahraditelná. O zkušenosti se s námi podělil i tvůrce portálů webdesigner Vladimír Ekart.

Peníze vložené do propagace, a zvláště na webu, se vám vrátí

Dobře koncipovaný portál je určitě dobrou ukázkou toho, jak by měla vypadat přehledná webová stránka, která tvoří nejen image firmy, ale poskytuje i řadu nezbytných informací. Měla by být členěna logicky a její struktura by měla jasně odpovědět na to, co na ní „návštěvník“ hledá. Nemusí zrovna příliš hýřit barvami, měla by však být laděna po grafické stránce esteticky, ale vždy s důrazem na to, jaké produkty nabízíte nebo prodáváte. Webové stránky si můžete samozřejmě připravit sami, ale zkušenost říká, že je lepší obrátit se na specializovanou firmu, která se tvorbou stránek zabývá.

Příklad dobře koncipovaného portálu

Podívejte se pozorně na tyto stránky www.czechtrade.cz a na www. businessinfo.cz a porovnejte je např. s vašimi stránkami. Udělejte si vlastní rozbor a neváhejte svoji webovou prezentaci změnit nebo zlepšit z hlediska přehlednosti. Zvažte, co byste měli na své stránce více vyzvednout, co dodat, jak zlepšit interaktivitu apod. Důležitý je obsah dané stránky, viz příklad: BusinessInfo.cz – Integrovaný systém informací pro podnikání a export. Titulek zcela jasně vystihuje poslání této instituce a to je důležité. Rovněž podstatné je i vystižení poslání vaší firmy a co vyrábíte nebo nabízíte. To by mělo být formulováno výstižně a jasně.

Orgány a instituce státní správy spolu s dalšími partnery chtějí prostřednictvím tohoto portálu přispět k větší informovanosti podnikatelů a obecně ke snadnějšímu přístupu k informacím od státní správy. Konečným cílem je vytvoření všeobecně dostupného jednotného on–line informačního místa na internetu pro podnikatele, a to na základě koordinace vládních agentur a státních institucí i dalších organizací, které se zabývají poskytováním a vytvářením informací a dokumentů pro hospodářskou sféru. Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), koordinací a realizací byla pověřena Česká agentura na podporu obchodu /CzechTrade – příspěvková organizace MPO. Další partneři a aktivní poskytovatelé informací jsou sdruženi v Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí (RRPP).

Vladimír Ekart ze studia Qwerton Formica radí:

Webová prezentace by měla striktně vycházet z corporate identity firmy (firemní identity) a být nedílnou součástí ostatních komunikačních nástrojů společnosti. Měli bychom tedy při její tvorbě myslet na to, jak chceme na své zákazníky i na konkurenci působit. Web je třeba koncipovat tak, aby byl jednoduchý a přehledný. Měl by vystihovat charakter firmy nebo projektu a tomu přizpůsobit již designovou koncepci.

Stránky je třeba aktualizovat!

Nezapomeňte na to, že stránky je třeba aktualizovat. Nikdo nebude chodit na stránky, kde je rok starý obsah, ale naopak lidé rádi chodí na weby, kde se neustále něco děje. Pro tyto účely je vhodné umístit do stránek takové prvky, jako jsou novinky, aktuality nebo diskusní fóra.

Čistota designu

Při tvorbě designu bychom měli dbát na to, aby grafické prvky nezastínily obsah. Posledním trendem v grafice webu je maximální čistota designu, která návštěvníka neruší a je přehledná a nevtíravá. Vizuální stránka by měla být pokud možno oddělitelná od obsahové, aby v případě nějaké nekompatibility nepřišel návštěvník o obsah.

Menu musí být logicky uspořádané

Při tvorbě webu je důležitá příprava a dostatečná oboustranná komunikace mezi zadavatelem a tvůrcem webu ještě před zahájením výroby. Obě strany si pak udělají dobrou představu a může to ušetřit mnoho času. Menu by mělo být přehledné a logicky uspořádané. Je dobré si na začátku sestavit přesnou strukturu, jakýsi strom toho, jak budou jednotlivé stránky a podstránky na sebe navazovat. Nezapomeňte myslet ani na možnost rozšíření vašeho webu, abyste nemuseli v budoucnu kvůli jedné ikoně předělat celý web.

Úvodní stránka – první dojem o firmě

Při plánování úvodní stránky nesmíme zapomínat na to, že je to první dojem návštěvníka, a že právě zde se rozhoduje o tom, jestli na stránkách zůstane a bude pokračovat v prohlížení, nebo půjde na jiný web.

Obvykle toto rozhodnutí záleží na několika prvních vteřinách. Takže chceme-li návštěvníka našeho webu zaujmout, snažíme se rozvrhnout úvodní stránku tak, aby byla graficky zajímavá, přehledná a na první dojem říkala, co zde návštěvník může najít.

V případě, že se rozhodneme použít flashovou animaci pro oživení našeho webu, dáme si pozor na jednoduchost koncepce i na datovou velikost animace. Je nepříjemné, když přijdeme na stránku, kde se to hemží různými animacemi, které nesouvisí s danou tematikou a ještě ke všemu trvá desítky vteřin, než se vůbec načte. Tím nechci říct, že je dobré do webu animace nedávat. Naopak je to dobrý prvek, který dodává stránce dynamičnost. Jen je potřeba to nepřehnat. Obzvláště u firemní prezentace platí „méně je někdy více“. Animaci tedy většinou použijeme čistě pro oživení stránky, nikoliv jako její nosný prvek. Složité animace jsou vhodné pro jiné typy prezentací, kde je image na prvním místě.

Dbát na sestavení textů

Jedna z důležitých věcí, na které bychom neměli zapomenout, je správné sestavení textů. Texty by měly být přiměřeně dlouhé, protože nikdo nebude na internetu číst několikastránkové dokumenty. Při jejich zpracování by se mělo, stejně jako u tištěných dokumentů, dbát na dobrou typografickou úpravu, aby byl text na první pohled přehledný. V případě, že chcete dát na stránky delší texty nebo dokumenty, je vhodné je přiložit jako soubor ke stažení. U souboru uveďte i velikost, aby návštěvník věděl, jak dlouhé bude jeho stahování.

Optimalizace stránek pro vyhledávače

V neposlední řadě je potřeba myslet i na vyhledávače. Určitě po vytvoření stránek budete

chtít, aby na ně chodili uživatelé. V dnešní době již existuje propracovaný systém optimalizace stránek pro vyhledávače. Obvykle je znám pod zkratkou SEO (search engine optimalization). Je to dnes již skoro samostatný obor, ale je to i věc, na kterou bychom při tvorbě našeho webu neměli zapomínat. Uvedu jen některé prvky, které mohou výrazně ovlivnit pozice vašich stránek na vyhledávačích. V první řadě je třeba, aby web byl obsahově zajímavý a byl zde dodržený obsah klíčových slov, podle kterých chcete, aby vás uživatelé na internetu našli. Na úvodní stránku je dobré dát i úvodní text s obsahem právě těchto klíčových slov.

Jak má vypadat menu?

Menu je dobré udělat ve stylech a mělo by obsahovat slova, pod kterými chcete být hledáni. Klíčová slova uveďte i v hlavičce stránky. Jedna z velmi důležitých věcí je budování zpětných odkazů. To znamená umístění odkazů na vaše stránky z jiných stránek. Obecně platí, že když na vás odkazují z ostatních hodně navštěvovaných stránek, pak vás vyhledávače považují také za zajímavou stránku. Je toho samozřejmě ještě více, ale nelze shrnout všechny zásady do jednoho článku. Jsou to však základní zásady, které by váš web-designer měl znát.

Důvěřujte odborníkům