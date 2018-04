Workoholismus je láska k práci, ale i nemoc

Dvanáct hodin denně v práci, alespoň jeden den z víkendu taky tak a po zbytek dne úvahy, jak vyřešit ten či onen pracovní problém. Tak často vypadá workoholismus. l když práce šlechtí, závislost na ní může uškodit. Stejně jako jiná droga.Workoholismus není jenou doménou top manažerů či podnikatelů nebo badatelů. Může propuknout u každého. Pro workoholika je typická posedlost prací, které dává přednost před i odpočinkem i rodinou. Práv jen práce je činnost, která workoholikovi přináší uspokojení. Když jeho výkon stagnuje, neklidný a podrážděný. Dovolená je pro něj utrpením, které může zmírnit jen další smysluplná činnost, například fyzická práce na opravách nemovitostí, intenzívní sportování, ale nikdy ne nicnedělání. Pokud se workoholik nechá přemluvit k dovolené třeba v zahraničí, několikrát denně mobilním telefonem či prostřednictvím mailu kontroluje pracoviště.Workoholismus doprovázejí psychické a další zdravotní potíže. Mohou to být bolesti hlavy, únava či alergie, nechutenství nebo naopak přejídání, porucha trávení, vředová onemocnění a dechové potíže. Milovníky práce trápí poměrně často také problémy se srdcem, mají oslabený imunitní systém a pohybové obtíže. Workoholismus poznamenává i vztahy v rodině. Varovnými signály je vzájemné odcizení, napětí, zanedbávání členů rodiny a pocit osamělosti. Podle psychiatra Karla Nešpora se projevuje závislost na práci výbuchy hněvu, neklidem a nadměrnou aktivitou, úzkostlivostí či obtížným soustředěním. Nakonec může workoholismus poznamenat i samu práci, přicházejí problémy s týmovou činností, postupné snižování výkonnosti, pokles sebedůvěry a energie, někdy až nespolehlivost. Každé zaujetí pro práci není ale workoholismem. Jsou profese, které vyžadují v určitém období silnější intenzitu práce. Platí to třeba pro účetní v době uzávěrky, kombajnéry při sklizni nebo daňové poradce v březnu a červnu, kdy se odevzdávají daňová přiznání.Jak se dostat ze závislosti na práci?Recept na to, jak se dostat ze závislosti na práci, není jednoduchý. Nejvíc záleží na tom, v jakém stadiu se workoholik nachází. Počáteční období je možné překonat optimistickým pohledem na svět, posílením vazeb v rodině a dobrou životosprávou s dostatečným množstvím spánku a pohybu. Lidé, kteří se pomocí těchto rad s workoholismem nedokážou vyrovnat, nebo jejich blízcí, kteří jim chtějí pomoci, by se měli obrátit na psychology nebo psychoterapeuty.