Z čeho platí Češi daně?

daň se neplatí v případě, že majitel v bytě nebo rodinném doměbydlel alespoň dva roky a nemovitost není obchodním majetkem, dvouletá lhůta vlastnictví neplatí pro družstevní byty převedené do osobního vlastnictví - v jejich případě stačí, aby v nich prodávající jen dva roky bydlel (může je prodat ihned po převedení do osobního vlastnictví, aniž by příjem zdanil)