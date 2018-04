Z České spořitelny se ztrácejí peníze!

V zásadě probíhá vykradení účtu následovně: při výběru peněz z účtů by měla banka požadovat občanský průkaz nebo jiný doklad, na jehož základě identifikuje oprávněnost osoby z účtu peníze vybrat. V některých případech však pracovníci banky selžou a klientovi zbydou oči pro pláč, protože musí sám dokázat to, že peníze nevybral právě on sám. V případě převodu peněz z účtu na účet postačí v drtivé většině případů dokonce pouhé číslo účtu a napodobení podpisu. O konkrétních případech se dočtete v našich komentářích.

Bezpečí na účtech: úkol bank i klientů - Případy sporných výběrů z bankovních kont, s nimiž má zkušenost nejen Česká spořitelna, ale i jiné banky, posouvají přístup k bankovním službám do poněkud jiného světla.

Spořitelnu zřejmě obelstilo více lidí - Česká spořitelna řeší nejméně tři sporné případy, kdy z účtů jejích klientů zmizely za neznámých okolností peníze.

Jsou peníze v bance v bezpečí? - Také jste v dobách svého mládí občas napodobovali podpis svých rodičů do žákovské knížky? Pokud jste byli v této činnosti zruční, nabízejí Vám české banky nepřímo možnost zajímavých výdělků. K převodu desítek tisíc korun Vám totiž u většiny bank stačí pouze jeden podpis.

Banka neví, komu dala milion - Česká spořitelna se zřejmě stala obětí podvodu, při němž vyplatila více než milion korun do nesprávných rukou. Případ - kromě pravděpodobného pochybení spořitelny - dokazuje, že kvůli chybě banky se může do vážných potíží dostat její klient.

Jak banky chrání vklady? - Případy, kdy z účtů klientů České spořitelny někdo cizí odčerpal vysoké částky peněz, vzbuzují pochybnosti, zda by se podobné kauzy nemohly odehrát i u dalších peněžních ústavů.

Šéf spořitelny: Vše spravíme - Šéf České spořitelny Jack Stack slibuje, že jeho ústav si z čerstvých případů pochybných výběrů z účtů vezme ponaučení. Situace, kdy klientovi spořitelny někdo podvodným způsobem vybere peníze z účtu a klient pak bude muset dlouhou dobu dokazovat svou nevinu, by se už podle něho neměla opakovat.

Spořitelna zřejmě odškodní ženu, jejíž účet neuhlídala - Případ vyloupeného spořitelního konta pražské úřednice Ludmily Bezuchové, který vyplaval po více než roce na veřejnost, zřejmě spěje k rychlému konci. Šéf České spořitelny Jack Stack po zveřejnění informací o tomto podivném případu přislíbil, že celá kauza se "velmi rychle uzavře".

Okradeným lidem se nežije lehce - Lidé, kterým někdo vybral v bankách jejich vklady, nemluví jen o penězích, ale také o pocitech znechucení, bezmoci a zdravotních potížích.