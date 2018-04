Z dovolené se vraťte dříve

Bylo by chybou vracet se z dovolené den před tím, než budete muset jít znovu do práce. Nechte si den volna. Získáte čas potřebný pro aklimatizaci i pro vybalení.

Pamatujte, že není nutné minutu po příjezdu začít najednou vyndavat věci z kufrů, prát, utírat nahromaděný prach a mýt si hlavu. Zároveň je dobré vše zařídit tak, abyste se v bytě necítili jako na smetišti. I nepořádek dokáže pořádně znervóznit a nervozita se snadno přenese i do prvního dne v zaměstnání.

Stanovte si pořadí úkolů, které je potřeba udělat nejdřív, a ty, které počkají třeba i týden. Zbavte se pocitu, že musíte vše stihnout najednou. Právě jeden den volna mezi příjezdem z dovolené a nástupem do práce vám dá dostatek času začít uvádět věci "do původního stavu".

Jestliže se vracíte z jiného časového pásma, je dokonce vhodné ponechat si na aklimatizaci dva volné dny. Ten první patrně prospíte, druhý budete vybalovat a připravovat se do zaměstnání. Spánek je vůbec hodně důležitý. Pokud budete po příjezdu do dvou hodin v noci prát, žehlit, kontrolovat e-maily nebo mýt automobil, přijdete první den do práce nevyspalí a unavení. Bude to vypadat, jako byste na žádné dovolené ani nebyli.





Dostaňte se do obrazu

Návrat do zaměstnání je vždy náraz, mimo jiné i proto, že po dobu vaší nepřítomnosti se práce ani události nezastavily. Ještě předtím, než půjdete do práce, si proto přečtěte například noviny, podívejte se na zprávy v televizi nebo na internetu. Získejte přehled o aktuálním dění, který se dovolenou přetrhl.

Do zaměstnání jděte zhruba o hodinu dříve, abyste měli čas přečíst elektronickou poštu i "papírové" dopisy, které se vám nahromadily. "E-maily začněte vyřizovat odzadu, tedy ne od nejstaršího, ale od toho, který přišel jako poslední," radí psycholog Tomáš Vašák. Věci se totiž vyvíjejí a poslední e-mail může změnit obsah toho prvního… "První den si nejdřív udělejte přehled o tom, co vás čeká, zorientujte se a stanovte si priority," uvádí psycholog.

Nezapomeňte si zrušit automatickou e-mailovou odpověď, že jste na dovolené. Zároveň Tomáš Vašák upozorňuje, že je dobré do této odpovědi napsat datum následující po dni, kdy přijdete po dovolené poprvé do práce. Dá vám to čas vše si v klidu přečíst a nenechat se bombardovat novými e-maily a telefonáty. Promluvte si s kolegy o tom, co je nového, zjistěte, zda na váš první den v práci není například naplánována důležitá porada, abyste se byli schopni připravit. "Buďte aktivní a nevymlouvejte se, že o něčem nevíte, protože jste byli na dovolené. Dostaňte se co nejrychleji,do obrazu‘," říká Tomáš Vašák.

Nevzdychejte

Vyvarujte se klábosení a vyprávění během celé pracovní doby. Rozladíte tím nejen svého šéfa, ale i všechny ty, kteří zrovna nemají čas a potřebují v klidu pracovat. "Vaše vyprávění by nikdy nemělo ostatní rušit," říká Tomáš Vašák. Domluvte se, že si s kolegy sednete například o polední přestávce nebo po konci pracovní doby a popovídáte si, pokud o to budou stát.

Odpusťte si první den v práci náladu: "Ach, jo, zase tu musím být, jsem z toho tak strašně otrávený." Chytit pracovní rytmus sice není úplně jednoduché, možná vám to potrvá několik hodin, nebo třeba i několik dní, kyselý obličej vám k tomu ale rozhodně nepomůže. Je sice přirozené po hezky strávených dnech volna "netěšit se", ale neměl by to na vás nikdo poznat.

I z prvního dne práce se můžete těšit. Jak to zařídit? Musíte si ho co nejvíc zpříjemnit. "Řekněte si, jsem teď plný síly a můžu se pustit do nových úkolů, rozjet nové náročné věci," doporučuje Tomáš Vašák.