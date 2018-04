Z hypotéky lze pořídit i vybavení bytu

Jedná se vlastně o hypotéku, ze které může klient část peněz utratit bez udání důvodů.

„Až dvacet procent z hypotéky, maximálně 200 000 korun, lze využít na cokoliv,“ objasňuje podrobnosti půjčky specialista PR z Hypoteční banky David Sahula. Výhodou je, že parametry úvěru jsou shodné s klasickými hypotékami.

„Zájemce platí shodné úroky platné pro standardní hypotéku na nemovitost, stejná je i doba splatnosti, která může být až třicet let,“ říká David Sahula. Lidé ocení, že se nemusí zabývat dalším papírováním kvůli druhé půjčce, neúčelovou část úvěru mohou splatit na rozdíl od účelové části kdykoliv bez sankcí.

Drží hypoteční banky klienta v zajetí? Banka může úročení hypotéky nepříjemně zvýšit.

Také peníze z Hypotéky Wüstenrot mohou klienti využít nejen například na nákupy nemovitostí či vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, ale také na vybavení domácností či získání členských práv v družstvu. Spodní limit hypotéky je 300 000 korun, banka ji poskytne na 70 procent zastavené nemovitosti. Maximální doba splatnosti je třicet let, splatnost úvěru je omezena věkem klienta, který musí být do doby splacení mladší 65 let. Úroková sazba je jednotná pro všechny klienty, kteří splňují podmínky banky.

Výše úroků závisí na účelu hypotéky - pokud ji zájemce využije k převodu členských práv v družstvu, může při pětileté fixaci počítat s úrokem 4,35 procent. Jestliže větší část z hypotéky bude určena na pořízení nemovitosti a menší na vybavení, garantuje Wüstenrot úrok 4,55 procent, v opačné situaci jsou úroky na pět let fixovány ve výší 5,15 procent. I v tomto případě jsou však úroky nižší než u spotřebitelských bankovních úvěrů či amerických hypoték.