Z jakých druhů životního pojištění lze vybírat

Ale ani to nemusí být pravidlem. Na to, aby se člověk zorientoval v základních pojmech, nemusí však hned absolvovat půlroční školení. Pojišťovací agenti rádi operují s pojmy jako odpovědnost k rodině, „životní pojistka zabezpečí rodinu, kdyby se snad náhodou něco stalo“. Řada zájemců si pak však sjedná pojistku, která vůbec nevyhovuje jejich potřebám i představám a změny životní pojistky mnohdy kromě času, stojí i hodně peněz.

Pojišťovny, které umožňují uzavření životní pojistky, většinou nenabízejí jedinou variantu pojištění, ale klient si může vybrat z několika různých možností. Pokud člověk začne uvažovat o životním pojištění, měl by si předem dobře rozmyslet, jaké vlastnosti by právě jeho pojistka měla mít.

R izikové životní pojištění

Pokud klient uvažuje o takovém typu pojistky, bude pojištěn pro případ jakéhokoliv úmrtí, avšak v rámci pojistných podmínek. Výplata pojistné částky se vztahuje nejen na smrt způsobenou úrazem, ale i vlivem nemoci či stářím organismu. Pokud tedy dojde k úmrtí, pojišťovna vyplatí pozůstalým nebo osobám určeným ve smlouvě pojistnou částku. Tato pojistka neobsahuje žádnou spořící složku - to znamená, že všechny vložené peníze jsou na krytí rizika. Pokud si chce tedy někdo spořit na důchod prostřednictvím životního pojištění, není tato varianta ta správná.

Na rozdíl od kapitálové životní pojistky rizikové pojištění zatěžuje méně rodinný rozpočet, protože neobsahuje spořící složku. Klient si obvykle může vybrat ještě ze dvou variant - buď na pevnou částku, kdy se platí po celou dobu stejné pojistné, nebo na klesající částku. Tato možnost se využívá při jištění úvěrů - podle toho, jak se snižuje velikost nesplacené půjčky, snižuje se i výše pojistného. Vyplatí se tak především pro lidi splácející úvěr - například hypotéku nebo leasing automobilu.

K apitálové životní pojištění

Jde o nejčastější nabízený a uzavíraný druh pojištění. V podstatě jsou to dvě pojistky spojené v jednu. Jednak obsahuje rizikové pojištění pro případ smrti - to znamená, že pojišťovna vyplatí peníze v případě smrti. Jednak má pojištěný možnost, v případě, že se dožije věku, který je ve smlouvě stanoven - takzvané dožití - získat od pojišťovny předem dohodnutou částku. Poradci doporučují uzavírat takový typ pojistky již v mládí, protože mladší klienti zaplatí na pojistném méně než ve vyšším věku.

Výhodou tedy je, že člověk dostane zpět alespoň část peněz, které do pojišťovny vložil plus připsané zhodnocení. Nikdy však pojišťovna nevyplatí celou sumu, protože část zaplacených peněz je použita právě na pokrytí rizika. Na rozdíl od bankovních vkladů se tak zhodnocuje pouze část peněz, nikoliv celý zůstatek jako na účtech v bance.

I nvestiční životní pojištění

Zvítězí zdravý rozum poslanců a senátorů? Změní se vaše pojistka v cár papíru? Více ZDE

Tato možnost se od předchozích dvou variant liší tím, že není ve smlouvě uvedena přesně částka, kterou dostane klient po vypršení pojistky. Je to dáno tím, že jím vložené peníze jsou pojišťovnou investovány a celková částka, kterou dostane například po dvaceti letech, záleží na úspěšnosti hospodaření pojišťovacího ústavu. V praxi je taková pojistka kombinována s klasickou rizikovou, ale většina vložených peněz je směřována právě na investice, zatímco na takzvanou rizikovou složku je to menší část. V případě dožití by mohl klient získat více peněz než u kapitálové životní pojistky. Ovšem na druhou stranu, nemá zde pojištěný zaručen minimální výnos, ani zachování pojistné částky.

Uvedené rozdělení charakterizuje pouze základní odlišnosti a v takové jednoduché formě jej však tuzemské pojišťovny nenabízejí. K většině životních pojištění lze totiž připojit další služby - takzvaná připojištění. Ta, byť za poplatek, zvyšují pojistnou částku, kterou pojištěný dostane, pokud dojde k pojistné události.