Z nabídky překlenovacích úvěrů si určitě vyberete

Překlenovací úvěry (meziúvěry) pomáhají účastníkům stavebního spoření získat peníze na bytové účely v době, kdy ještě nemohou čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření. Na ten totiž vznikne nárok nejdříve za dva roky od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Zároveň je nutné naspořit akontaci úvěru, tedy minimální sumu, která je stavební spořitelnou stanovena a činí 40 % až 50 % cílové částky. Další podmínkou je dosažení stanovené minimální výše hodnotícího čísla. Překlenovací úvěry je v současnosti možné získat již při uložení 10 % cílové částky, spořitelny také nabízejí speciální zvýhodněné meziúvěry s nulovým počátečním vkladem.

Překlenovací úvěry se nesplácejí. Po dobu jejich čerpání účastník pouze platí úroky z dlužné částky, zároveň ukládá na svůj spořicí účet a čeká na přidělení úvěru ze stavebního spoření. Tím je pak meziúvěr jednorázově umořen a poté se již splácí řádný úvěr. Překlenovací úvěr lze čerpat až do výše cílové částky. Úroky z něj se platí po celou dobu až do přidělení v konstantní výši.

Někdo meziúvěr považuje za drahý a zbytečný zdroj pro financování bytových potřeb, někdo v něm vidí záchranu pro realizaci svého záměru, který buď přišel náhle a nečekaně, nebo je nutné uhradit jej co nejdříve. Stavební spořitelny poskytují překlenovací úvěry svým klientům jako určitý doplněk k samotnému stavebnímu spoření.

Není pravda, jak se někdy říká, že si spořitelna nechá platit úroky i z uložených peněz. Existují totiž vedle sebe dva účty. Na jednom z nich se postupně spoří a čeká na splnění podmínek pro přidělení řádného úvěru, na druhém účtu je poskytnut meziúvěr a z vypůjčené částky se platí úroky. Kdo chce, může si namísto překlenovacího úvěru vzít spotřebitelský úvěr nebo hypotéku. První z nich bude nejspíše dražší než překlenovací úvěr od stavební spořitelny, hypotéka se zase vyplatí až pro vyšší částky - v tom případě však bude stavební spoření sloužit spíše jako doplněk hypotéky než naopak. S hypotékami jsou spojeny nemalé poplatky, banky je poskytují až od určité výše a jejich splácení se řídí přísnějšími pravidly než stavební spoření. Bude záležet na konkrétním úvěrovém případu a na situaci žadatele o úvěr, jaká možnost pro něj bude vhodnější.

V následujících tabulkách je uveden přehled nejdůležitějších parametrů překlenovacích úvěrů z aktuální nabídky všech stavebních spořitelen. K posouzení toho, který úvěr bude pro konkrétního klienta nejvhodnější, je však nutné znát ještě další kritéria. Především je důležité, jak vysoké příjmy žadatele o úvěr bude spořitelna vyžadovat a také jaké klade nároky na zajištění úvěru. Zatímco někde je nutné sjednat zástavní právo k nemovitosti již pro úvěr ve výši 300 000 korun, jinde bude vyžadováno až pro úvěr nad půl milionu. K tématu zajištění překlenovacích úvěrů a požadavků na příjmy klienta se vrátíme v některém z příštích komentářů.

Překlenovací úvěry s nulovým počátečním vkladem

Stavební spořitelna Překlenovací úvěr Výše překl. úvěru (v tis. Kč) Úroková sazba (v % p.a.) ČMSS TOPKREDIT min. 300 4,8% Raiffeisen HORIZONT min. 100 5,4% PREMIUM* max 80% z uspořené částky* 5,8% SS ČS ŠAMPION min. 300 5,2% MAXI TREND min. 300 6% nebo 6,8% VSS KB IMPULS 300 - 500 5,4% IMPULS + 500 - 1 500 5,1% Wüstenrot DOMINANTA max. 500 7,9%

O tyto překlenovací úvěry může požádat i ten, kdo si právě uzavřel novou smlouvu o stavebním spoření. Na vkladovém účtu nemusí mít žádné úspory.

*Poněkud specifický je překlenovací úvěr PREMIUM. Je určen pro klienty, kteří již v Raiffeisen spořitelně nějakou smlouvu mají a potřebují získat finanční prostředky v co nejkratší době. Zároveň pro ně není z nějakého důvodu vhodné stávající smlouvu rušit, nebo z ní čerpat úvěr. Tito klienti si tedy mohou uzavřít smlouvu novou a požádat o překlenovací úvěr PREMIUM, aniž by museli na účet něco vložit. Může být poskytnut až do výše 80 % naspořené částky na stávající smlouvě, tento vklad slouží jako zajištění překlenovacího úvěru (zástavní právo k pohledávce).

Překlenovací úvěry, které mohou být poskytnuty až po naspoření určité částky

Další překlenovací úvěry jsou v následující tabulce rozděleny podle výše požadované akonatce, tedy minimální částky (v % z cílové částky), která musí být naspořena v době podání žádosti. Překlenovací úvěry s akonatci od 10 % nabízejí v současné době ČMSS, Stavební spořitelna ČS a Wüstenrot stavební spořitelna. U dalších překlenovaích úvěrů je nutné nejdříve naspořit alespoň 20 % cílové částky, některé typy meziúvěrů se posktují až při naspoření celé, tedy 40% akontace.

Výše úrokových sazeb je odvozena od takových ukazatelů, jako je hodnotící číslo, aktuální výše naspořené částky, doba zbývající do přidělení řádného úvěru nebo délka doby spoření ke dni podání žádosti o meziúvěr. Každá spořitelna sleduje jiný z těchto parametrů. Proto pokud je v tabulce uveden interval rozpětí úrokových sazeb, konkrétní úroková sazba je závislá právě na hodnotě daného sledovaného parametru. Obecně platí, že čím déle klient spoří a čím více již má na účtu uloženo, tím nižší sazbu získá.

Stavební spořitelna Překlenovací úvěr Úroková sazba (v % p.a.) naspořeno minimálně 10% z cílové částky ČMSS MÚ 10% PLUS 5,8% - 7,3% SS ČS překlenovací úvěr 5,25% - 7,75% Wüstenrot K 10 4,8% naspořeno minimálně 20% z cílové částky Raiffeisen SPEKTRUM 4,9% - 7,4% VSS KB překlenovací úvěr 5,2% - 6,9% Wüstenrot Konstanta (min. 28,6% CČ ) 6,9% naspořeno minimálně 40% z cílové částky ČMSS MÚ 40% PLUS 5,3% - 6,8% HYPO překlenovací úvěr 3,9% - 6,9% Wüstenrot ZK 40, ZK 50 6,9% (4,5%)

Poznámka: CČ = cílová částka; u meziúvěru Konstanta je nutné naspořit min. 2/7 CČ; podmínkou pro získání překlenovacího úvěru K10 u Wüstenrotu je mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření alespoň jeden rok - může být i u jiné stavební spořitelny; sazby u VSS KB ve zde uvedené výši budou platné do 20.6. v rámci speciální akce, standardně jsou sazby vyšší o 1 %; HYPO spořitelna nabízí tzv. přidělení volbou, kdy účastník může po dvou letech a naspoření 40 % CČ získat řádný úvěr i bez nutnosti dosažení stanoveného hodnotícího čísla; u Wüstenrotu jsou úvěry ZK 40 a ZK 50 úročeny sazbou 6,9 %, pokud v době podání žádosti o tento úvěr zbývá do přidělení řádného úvěru max. 6 měsíců, sazba je snížena na 4,5 %.

Jaký je váš názor na překlenovací úvěry stavebních spořitelen? Máte s nimi nějakou praktickou zkušenost? Co byste zvolili místo překlenovacího úvěru?