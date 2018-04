Z okraje společnosti do práce

Zápis v trestním rejstříku, minulost bezdomovce, dlouhodobá nezaměstnanost. Nic z toho si nemusíte dávat do životopisu. Zaměstnavatel to pravděpodobně pozná sám. Výpis z rejstříku vyžaduje většina firem, z „bezdomovecké kariéry“ budete mít přinejmenším dluh na zdravotním a sociálním pojištění, dlouhé období bez místa prozradí zápočtový list od posledního zaměstnavatele. Co dál?

„Úřady práce mají takovým uchazečům věnovat zvýšenou péči,“ říká Zuzana Maschkeová z právního oddělení Úřadu práce v Ostravě. Podpora se vztahuje kromě zmíněných případů i na mladé do 25 let, na lidi starší 50 let, na čerstvé absolventy či matky malých dětí. „Nabízíme jim individuální plány, mohou třeba častěji chodit na schůzky s poradci, účastnit se motivačních kurzů nebo i dostat příspěvek na rozjezd samostatné výdělečné činnosti,“ vypočítává Maschkeová.

Najdeme vám práci

Úřad práce sice vychází znevýhodněným uchazečům vstříc, nemůže se však na ně přímo specializovat. To dělají neziskové organizace, většinou s podporou evropských sociálních fondů. Jednotlivé programy jsou regionální a informace o nich nezřídka shromažďují právě úřady práce, které se sdruženími spolupracují.

Pražské sdružení Plán B odstartovalo v lednu projekt Vstup na otevřený trh práce. Sdružení působí přímo jako pracovní agentura, která uchazečům zprostředkuje konkrétní místo. „Chodí k nám všichni, kdo jsou sociálně znevýhodněni - mají třeba zápis v rejstříku trestů, dále bezdomovci, obyvatelé azylových domů, ale i Romové, maminky s dětmi a lidé, co strávili nějakou část života v ústavní péči, například dětských domovech,“ říká pracovní manažer Petr Soukup.

Sdružení má vlastního personalistu. Ten zájemci o práci sestaví individuální plán na osobní schůzce, kterou lze dohodnout po telefonu. „Životopis si s sebou přinesete, nebo si ho s pomocí našeho personalisty vytvoříte. Poskytujeme i informační služby, radíme, jak se vyznat v pracovněprávních vztazích. Klientům, kteří mají dluh na pojistném, zajistíme pomoc při sestavení splátkového kalendáře,“ doplňuje Petr Soukup.

Pracovní manažer pak oslovuje konkrétní zaměstnavatele a ptá se, zda by byli ochotni znevýhodněného uchazeče zaměstnat. Součástí programu je také finanční podpora pro zaměstnavatele, kteří uchazeče přijmou. Může se vyšplhat až na 9000 korun po dobu deseti měsíců.

O tom, zda se uchazeče podaří ve firmě trvale umístit, většinou rozhodují první týdny. „Problém může být na úplném začátku, kdy si klienti musí na práci zvykat. Ale jakmile vydrží třeba už měsíc, snižuje se pravděpodobnost, že by z práce zase vypadli,“ upozorňuje Petr Soukup.

Podpora nekončí uzavřením pracovní smlouvy, i potom se klienti mohou na sdružení obracet s prosbou o pomoc v pracovních věcech.

Zeptejte se, jak na to

Podobné služby nabízí mimo jiné i Celsuz - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné, které provozuje Diecézní charita Brno. Stará se obecně o sociálně znevýhodněné, v pracovní oblasti nepůsobí jako pracovní agentura, ale snaží se uchazeče povzbuzovat k aktivnímu hledání a poskytovat jim informace.

V programu „Otevřeno pro práci“ mohou zájemci o zaměstnání každou středu od 13 do 16 hodin využívat zdejší počítače a radit se o své situaci s odborníky. Vstup je volný, přijít může každý, kdo se cítí společensky znevýhodněný.

„Nemáme žádné omezení, kromě toho, že každý smí přijít jen desetkrát. To proto, aby uživatelé nevnímali službu jako samospasitelnou,“ říká koordinátorka Miroslava Křůpalová. Klienti mohou sami hledat práci na internetu a určovat si, v čem chtějí poradit.

Pokud vyžadují komplexní péči, mohou navštěvovat Centrum zaměstnanosti. To nabízí individuální schůzky, klient si může stanovit cíl, že se třeba naučí psát životopis, připraví se na pohovor nebo chce zjistit, na jakou práci se hodí.

Další možností jsou pravidelně pořádané jobkluby, tedy skupinová sezení s přednáškami o hledání práce a různými vzdělávacími aktivitami.

Rada MF DNES

Soud vám může zápis v trestním rejstříku vymazat dřív, než je stanoveno v zákoně. Musíte o to požádat a vzorně se chovat.