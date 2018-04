Z paluby do úspěšného byznysu

Dvacet let brázdil Pavel Markovský jako kapitán lodi oceány. Pak sestoupil z kapitánského můstku, oblékl si oblek a kravatu a stal obchodníkem v textilní společnosti Lanex v Bolaticích na Opavsku. Netrvalo dlouho a zařadil se mezi nejlepší ve firmě. Pomohlo mu k tomu i zboží, které dostal zpočátku na starost - lodní lana.

„Měl jsem možnost si vyzkoušet, jak se lodní lana chovají v praxi, jak se používají. Navíc mám díky rokům stráveným na mořích a oceánech spoustu zkušeností a kontaktů, což je pro obchodníka výhoda,“ říká Pavel Markovský, kterému se podařilo získat spoustu nových odbytišť. Patří k nim třeba Chile, Singapur, Katar a Kostarika.

Neptuna vystřídaly zkušenosti

Proč vyměnil pro mnoho kluků vysněné povolání za profesi obchodníka? „Už se mi nechtělo tak často opouštět rodinu,“ odpovídá. „Dříve jsme si mohli na cesty brát rodinné příslušníky. Dnes je situace jiná. Námořníci jsou extrémně vytížení, na břeh se dostanou tak jednou za půl roku, už jim ani není tolik co závidět.“

Na moři mu kromě bouřek hrozilo i nebezpečí od novodobých pirátů, kteří, jak tvrdí, jsou mnohem zákeřnější, než jak je známe z dětských knížek. Naštěstí při něm prý stál vládce moří a oceánů Neptun - všechny nástrahy ustál bez větších problémů. Kdo při něm stojí dnes? „Oporou jsou mi předchozí bohaté životní zkušenosti,“ podotýká pětačtyřicetiletý muž.

Malá chyba je velký průšvih

Na práci kapitána měl rád to, že může rozhodovat o chodu lodi i o posádce. „Když vše fungovalo, jak má, a posádka byla v pohodě, dalo se předejít různým nehodám. Každý velký průšvih vzniká od malého opomenutí. V týmové práci hraje každý lidský faktor obrovskou roli,“ vysvětluje Markovský. S tím by určitě souhlasili i ředitelé a manažeři firem. Vždyť nejednou se firmy, kde to skřípe, přirovnávají právě k potápějící se lodi. „Na lodi se postup práce od obchodu příliš nelišil. Musel jsem pohlídat kvalitu nákladu, starat se o něj při převozu, včas jej dovézt do přístavu a přitom vést posádku, nezanedbat údržbu.

V obou případech však do celého procesu vstupují okolnosti, které se nedají ovlivnit,“ konstatuje Pavel Markovský. Kapitán zápolí třeba s rozmary počasí, musí je umět odhadnout, aby neohrozil náklad či životy lidí. Obchodník se podobně potýká třeba s kurzy měny. Na jeho odhadu a správném posouzení nového klienta stojí i to, zda firmě následně za dodané zboží zaplatí.

Změny povolání nelituji

Bývalý kapitán je ve své současné profesi spokojený. Je rád, že nadále komunikuje s lidmi po celém světě. Stejně rád však zavzpomíná i na dny, kdy se kolem něj rozprostíralo jen širé moře. „Jednou jsem se v rámci cvičného poplachu dostal na pustý ostrov. Najednou jsem byl jako Robinson. Civilizace člověka pohltí, jen tam někde na pustém ostrově se dostaví pocit naprostého souznění s přírodou. Jsem rád, že jsem měl šanci to v dnešní hektické době zažít,“ dodává Pavel Markovský.