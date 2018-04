Z plné invalidity rovnou do práce. I to přinesla revoluce v invalidních penzích

do 20 let méně než jeden rok,

od 20 let do 22 let jeden rok,

od 22 let do 24 let dva roky,

od 24 let do 26 let tři roky,

od 26 let do 28 let čtyři roky a

nad 28 let pět roků.

Pro pojištěnce staršího 38 let nově platí, že nesplní-li podmínku pěti let pojištění v posledních deseti letech před vznikem invalidity, podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou též, pokud v posledních 20 letech před vznikem invalidity získal 10 let pojištění.

Zdroj: MPSV