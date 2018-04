Z pokuty za volantem se už nevykroutíte. Zaplatíte ji kartou

Od letošního března se dá elektronickou peněženkou platit na deseti nejfrekventovanější pobočkách Všeobecné zdravotní pojišťovny například zdravotní pojištění nebo penále a doplatky. Nově začneme kartou platit už i pokuty za rychlou jízdu a přestupky na vybraných českých dálnicích a v některých městech (více k novince čtěte zde).

Pokuty zaplatíme kartou od června



Hlídkové vozy policie začnou s dvaceti bezdrátovými platebními terminály. "Pilotní projekt odstartuje 1. června a termín jeho vyhodnocení je předběžně stanovený na konec letošního roku," říká Miloslav Křečan, ředitel kartového centra České spořitelny, která platební terminály policii poskytla.

Od placení pokut kartou si policie slibuje, že se tím sníží náklady na vymáhání pokut. Řada řidičů se totiž vymlouvá, že u sebe nemá hotovost, a zaplacení pokuty složenkou pak musí policie často urgovat.

Jak celý transakční systém vlastně funguje? "Transakce kartou je součástí tak zvaného čtyřstranného modelu, který se skládá z banky vydavatelské a jejího klienta, tedy držitele karty. Na druhé straně je banka, která placení kartou zpracovává, a její obchodník, kterému tato zúčtovací banka poskytuje služby a platební terminál," vysvětluje Miroslav Kozler, regionální manažer Visa Europe pro Česko a Slovensko.

Účtenka z terminálu slouží pro reklamaci



Celý bezhotovostní převod peněz probíhá podle známého scénáře. Platební kartu policista protáhne čtečkou, nebo ji zasune do zdířky platebního terminálu. Pak vyťuká na klávesnici částku, kterou máte zaplatit, a požádá vás o PIN. Jakmile PIN zadáte, chytrý platební terminál musí transakci ověřit a všechny informace o vaší kartě a částce, kterou máte zaplatit, putují rychlostí blesku do sítě platebního systému.

Systém rozpozná, která banka vám kartu vydala a odešle jí dotaz, zda máte na účtu dostatek peněz. Pokud ano, putuje z vaší banky do terminálu souhlas s transakcí v podobě autorizačního kódu. To vše během několika sekund.

Do ruky pak dostanete útržek dokladu, který vytiskne terminál s upozorněním: "Účtenku uschovejte pro případ reklamace." Tento malý kousek papírku by proto neměl skončit hned v koši.

Jak reklamovat dvojí zaúčtování transakce Na výběr jsou dvě možnosti:

• Reklamaci můžete uplatnit u obchodníka. Zde předložíte výpis z účtu s duplicitně zaúčtovanou platbou. Obchodník zašle tuto reklamaci na zpracovatelskou banku, se kterou má uzavřenou smlouvu o akceptaci plateb. Ta transakci prověří a je-li reklamace oprávněná, platba se vrátí zpět na váš účet.

• Reklamaci můžete uplatnit ve vaší bance. S reklamací duplicitně zaúčtované platby můžete zajít přímo do vaší banky, která zajistí prošetření případu a u oprávněné reklamace připíše peníze na váš účet.

Zdroj: ČSOB

Nečistota může spojení zkomplikovat



Pokud se vám stane, že terminál kartu nepřijme, zkušení obchodníci to vysvětlují jednoduše. "Může být například zašpiněný magnetický proužek karty nebo se nečistota dostane do zdířky terminálu," přibližuje mluvčí Tesco Eva Karasová. "Může jít i o lidskou chybu, kdy pokladní špatně zasune kartu do terminálu," přiznává Libor Kytýr ze společnosti Ahold, která provozuje síť prodejen Albert.

Na vině bývá občas i špatné spojení s bankou nebo chvilkové přetížení celé komunikační sítě v době extrémní nákupní špičky. Může se také stát, že je karta poškozená. Pak nezbývá nic jiného, než požádat banku o vydání nové (jak na to, si můžete přečíst zde).

Zúčtovací banka hlídá všechny transakce



V případě, že platba kartou proběhne bez potíží a zaplacený nákup si odnášíme domů, celá bezhotovostní transakce zdaleka nekončí.

"Platební terminál v obchodě je obvykle naprogramovaný tak, aby nejméně jednou denně odeslal všechny uskutečněné transakce do zúčtovací banky, se kterou má obchodník uzavřenou smlouvu o přijímání karet," říká Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

Zúčtovací banka pak zařídí, aby se nejpozději do dvou dnů ocitly na účtu obchodníka peníze za nákupy, které v jeho obchodě zaplatili zákazníci kartou. A za tuto službu platí obchodník své zúčtovací bance dohodnutý poplatek, zpravidla dvě procenta z ceny nákupu. Zúčtovací banka má i další úkol, předat vaší bance detailní informace o všech transakcích, které se zobrazí ve výpisu z měsíčního účtu.

Každá čtvrtá transakce je kartou



Jen loni jsme platebními kartami provedli téměř 195 milionů transakcí, zakoupili zboží za více než 200 miliard korun a za jeden nákup tak kartou utrácíme v průměru 1 035 korun.

Podle údajů, které zveřejňuje Sdružení pro bankovní karty, lze v Česku platit kartami již na 63 tisících obchodních místech. Počet platebních terminálů, které u nás fungují, se pohybuje kolem 70 tisíc.

"Prostřednictvím platební karty je dnes uskutečňována zhruba každá čtvrtá transakce a výrazně roste počet plateb provedených v obchodních místech na úkor výběru hotovosti z bankomatů," dodává Peter Demjanovič z ČSOB.

Bezhotovostně platíme už nejen v obchodech či restauracích, ale i třeba v nemocnicích (o přirážkách obchodníků za platbu kartou si můžete přečíst zde).