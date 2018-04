Z řadového zaměstnance dobrým šéfem

Zvyknout si je těžké pro obě strany

V případě, že se jedná o všeobecně respektovaného kolegu, jehož kvalifikaci a schopnosti nikdo nezpochybňuje, a v týmu není nikdo další, kdo by také usiloval o vedoucí místo, je vše v pořádku.



Pokud nový vedoucí rázem nezmění své chování, aby všem ukázal svou nadřazenost, nevyvolá ani závist, ani pomluvy. Všichni si na něj rychle zvyknou a můžou tvořit dobrý tým.



V praxi to ovšem tak jednoduché není. Na vedoucí pozici si většinou dělá naději více lidí. Ti ambicióznější si často své potenciální rivaly vytipují ještě dávno před jejím uvolněním a nenápadně se snaží snižovat jejich zásluhy, aby sami více vynikli. Takové jednání ovšem narušuje pracovní atmosféru a vytváří z pracoviště jakousi dostihovou arénu.

Přizpůsobit se novým pravidlům je někdy těžké

Jakmile se vytoužené místo uvolní, bývá obsazeno člověkem, který je podle vedení firmy pro tuto funkci tím nejschopnějším a nejvhodnějším. Ostatním pak nezbývá, než se s touto skutečností smířit a přizpůsobit se novým pravidlům. Může se stát, že kolega, který je zklamaný tím, že nedostal vedoucí pozici sám a začne intrikovat, podřízne časem větev sám sobě.



Pro tým je také obtížné přijmout fakt, že za jejich vedoucího byl jmenován někdo, kdo si povýšení vysloužil jen svou podlézavostí nebo protekcí. Tito lidé pak obvykle bývají ke svým podřízeným nepříjemní, až arogantní, aby jim dali pocítit svou moc.



Nezřídka bývá odpovědí na takové jednání řada výpovědí od spolupracovníků, kteří si mohou najít nové místo kdekoliv. Bývají to většinou ti nejkvalitnější zaměstnanci. Proto by mělo vedení vždy dopředu zvážit, který z pracovníků bude pro novou funkci tím nejlepším po všech stránkách.

Nebourejte staré dobré vztahy

Nový šéf, který byl ještě včera se spolupracovníky na pivu, má nesmírně těžkou pozici. Musí docílit toho, aby byl najednou respektován, aby jeho pokyny byly plněny a aby vytvořil se svými podřízenými dobrý tým, který bude mít za sebou dobré výsledky. On je nyní plně zodpovědný za chod svého oddělení.



Někteří noví šéfové se začnou brát od začátku zbytečně moc vážně. Myslí si, že jakmile budou autoritativní, přísní nebo nekompromisní, budou všemi uznávaní. Pokud si vytyčí takovéto mantinely, musí je ale umět ustát.



Dobrý vedoucí by neměl bourat již vytvořené neformální vazby, protože jeho velkou výhodou je dobrá znalost kolegů. Osobně je zná nejen po pracovní, ale také po osobní stránce. Znalost zázemí i skutečnost, že dokáže problémy vidět zevnitř, nemá je zprostředkované a ví, co na koho platí, je velkým plusem. Může tak své oddělení pozitivně motivovat k dobrým výsledkům.

Vystupovat jako sehraný tým

Bývalí kolegové by se měli umět přizpůsobit, měli by se snažit svého nového šéfa pochopit a vyjít mu vstříc. Pokud budou vystupovat jako jeden tým, také oni budou profitovat z toho, že s novým vedoucím mohou mít neformální a uvolněný vztah. Vyžaduje to ovšem, aby nikdo tohoto kamarádštějšího přístupu nezneužíval.



Nový šéf by pak neměl jinou volbu než své vztahy s bývalými kolegy přehodnotit a změnit své chování, což by bylo zbytečné a nepříjemné pro obě strany.



Jestliže si vedení firmy vybere pro povýšení toho správného člověka ze stávajícího týmu, může to mít pro chod oddělení velmi pozitivní přínos. Pokud však existují jakékoliv pochyby, zda je ten či onen kandidát tím pravým, který svou novou funkci zvládne bez větších problémů, bývá menším zlem přijetí nového šéfa z jiné firmy.



Takový člověk není zatížen starými vazbami, může přinést nové prvky řízení a způsob práce z bývalého působiště. A pokud se náhodou neosvědčí, ukáže se to již ve zkušební době, kdy se dá bez problémů pracovní poměr rozvázat.