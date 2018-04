Z rodičovské rovnou na úřad práce: jeden měsíc připraví rodiče až o 10 tisíc

podpora v nezaměstnanosti od ledna 2009 Výše podpory:

- První dva měsíce 65 % průměrného čistého výdělku, maximálně však 13 307 korun - Další dva měsíce 50 % průměrného čistého výdělku, maximálně však 13 307 korun - Po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného čistého výdělku, maximálně však 13 307 korun Délka podpory:

- Do 50 let 5 měsíců - Od 50 do 55 let 8 měsíců - Nad 55 let věku 11 měsíců