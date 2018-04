Za 20 let bude Lipensko rájem pro rodiny s dětmi, sní podnikatel z Lipna

Jak jste se dostal ke své nynější práci ve společnosti Lipno Servis?

Pro společnost jsem na doporučení pana starosty Lipna nad Vltavou Zdeňka Zídka začal pracovat nejprve externě v oblasti marketingu a propagace. Po roce působení jsem pak po dohodě s vlastníky nastoupil jako jednatel a ředitel společnosti. Jsem rád, protože práce v cestovním ruchu a v oblasti služeb pro volný čas mne velice baví, je atraktivní a svým způsobem i "sexy". Navíc toto podnikání, které je dosti závislé na přízni počasí přináší i velkou porci adrenalinu.

Co se vám na cestovním ruchu zdá sexy?

Je to pestrá práce se širokým zaměřením. Podléhá velice rychle mnoha vlivům okolního působení (jako například počasí, ekonomika, trendy, všeobecná nálada atd.), na které je nutno okamžitě reagovat. Dokáže člověka dokonale pohltit a to mi připadá sexy.

Kdy vás napadlo starat se o zvelebování Lipenska a proč?

Narodil jsem se a bydlím na Lipensku ve Frymburku. Mám náš region velice rád a cítím v něm obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch je jediným průmyslem, který na Lipensko zapadá a vytváří zde množství pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Postupný rozvoj Lipenska v kvalitní a známou turistickou destinaci v rámci Evropy je pro mne osobní výzvou.

Jaké byly vaše pracovní začátky?

Nejprve jsem pracoval v cestovním ruchu na teoretické úrovni prostřednictvím sestavování různých rozvojových strategií pro lipenské a šumavské obce, Jihočeský kraj, ministerstvo pro místní rozvoj. Postupem času jsem se přes společnosti, ve kterých jsem byl společníkem a hlavně prostřednictvím práce pro Lipno Servis dostal k přímé realizaci rozvojových projektů a k provozování volnočasových aktivit.

Který z hotových projektů hodnotíte nejvýše?

Je to jednoznačně rozvoj Skiareálu Lipno a s ním spojený rozvoj zimní sezóny na Lipensku. Vybudování tohoto zimního střediska, které patří mezi pět nejkvalitnějších v České republice, totiž s sebou přineslo nebývalý rozvoj zimní sezóny v celé destinaci. Po uplynulé zimní sezóně mnoho provozovatelů stravovacích a ubytovacích zařízení hlásí nejvyšší tržby v únoru a ne pro Lipensko tradičně v červenci. Navíc všichni hodnotí zimní sezónu jako daleko delší než letní.

Na kolik celkově výstavba vyšla?

Naše společnost investovala během své desetileté existence cca 450 milionů korun do infrastruktury cestovního ruchu a jeho služeb. Investice v obci Lipno nad Vltavou přesáhly během posledních 20 let částku 3,3 miliard korun. Do projektu investují i lidé z Lipenska. Dá se říct, že se na různé stavby a projekty složili i místní lidé.

Jakou formou probíhá financování?

Většinou z vlastních zdrojů v kombinaci s bankovními úvěry a leasingy. Na rozvoj Skiareálu Lipno se navíc podařilo získat i část peněz z Regionálního operačního programu Jihozápad. Šlo o 88 milionů korun.

Nedávno jste dostali ocenění Top Invest. Proč myslíte, že jste obstáli před dalšími konkurenčními projekty?

Určitě za vytvoření nových pracovních míst a zajištění zaměstnanosti v regionu, kde zima bývala mrtvou sezónou. Cenu jsme získali snad i za vynikající přípravu stavby, která byla realizována v průběhu pěti měsíců. Ale bez kvalitních lidí, kteří se na celém projektu podíleli, bychom tuto cenu nezískali.

Jste hrdý na nějaký svůj nápad? Na jaký?

Jsem hrdý na náš nápad naprosto cíleně a programově orientovat nabídku naší destinace na rodiny s dětmi. Touto důsledně realizovanou specializací jsme se v rámci konkurenčních destinací hodně vymkli z průměru a naši hosté to velice oceňují. když se realizuje jakákoliv nové služba či atrakce, dbá se vždy na to, aby byla vhodná i pro malé děti.

Co to znamená?

Znamená to, že když jsme například letos v létě otevírali nový Bikepark Lipno nebo Lanový park Lipno, jsou trasy modelovány tak, aby byly sjízdné či schůdné i pro děti od 6 let. nazýváme to u nás jako "rodinný" či "bezpečný" adrenalin.

Co říkáte na trend satelitních měst? Je jich v okolí Lipna hodně?

Trend je to asi celkem přirozený. Lidé chtějí mít vlastní bydlení s kouskem zahrady. Problém je, že mnohde tvoří satelitní městečka nevkusnou nehomogenní hmotu, která moc nezapadá do okolí. Na Lipensku se tento jev zatím v nějaké výraznější formě neprojevuje, soustředí se spíše do okolí velkých měst. My si na Lipensku musíme dát pozor především na možný problém "zatažených rolet" u prázdninového typu bydlení. Pro nás je přínosné, když je nemovitost v nepřítomnosti vlastníka dále pronajímána a nezeje prázdnotou a to se zde zatím celkem daří.

Která je vaše nejoblíbenější atrakce na Lipně?

Je to určitě bruslení. V zimě na upravené, odhrnuté a zametené tras mezi Lipnem a Frymburkem na zamrzlé hladině jezera. V létě pak na inlinech na letos dokončované cyklotrase mezi Lipnem, Frymburkem a Hrušticemi.

Dá se bruslení tedy pojmout jako forma dopravy? Někdo třeba jezdní na kole do práce a jiný by jezdil na bruslích?

Určitě ano. Osobně kdybych nepotřeboval ke své práci v průběhu dne k přesunům po našich areálech a jednání automobil, určitě bych využíval pro dopravu z mého bydliště ve Frymburku na Lipno v létě kolečkové brusle (od jara to dokončená pobřežní cyklostezka dokonale umožní) a v zimě nordické brusle.

Na jaké projekty se monentálne chystáte?

Hodně času věnujeme dalšímu rozvoji skiareálu, který by se měl rozšířit ještě na další vyšší vrcholy a dále pak přípravě střediska pro děti a mládež, které chceme na Lipně vybudovat.

Jak si představujete Lipensko za dvacet let?

Jako evropsky velice dobře známou turistickou destinaci s množstvím kvalitních služeb s překrásnou zachovalou přírodou, která dokáže společně s okolím v každém ročním období hostům nabídnout atraktivní program na celý týden. Bude to ráj pro rodiny s dětmi.

To je odvážný sen. Jakým způsobem toho hodláte docílit?

Budeme dále pokračovat již nastoleným tempem při přípravě dalších produktů a služeb. Stále větší důraz budeme klást na cílenou propagaci Lipenska. V konkurenčním boji bude ještě více záležet na výhodném poměru ceny a poskytovaných služeb. My od samého počátku našeho působení na Lipensku cílíme především na návštěvníky z tuzemska a snažíme se přizpůsobit naše služby tak, aby i vícečlenná rodina si mohla bez finančních problémů dovolit u nás strávit týden příjemné dovolené. A to se nám zatím vyplácí.

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

Strojvůdcem lokomotivy. Po dědovi jsme měl k vlakům blízko. Nyní jsem s dráhou spojen přes naše tři sedačkové lanové dráhy ve skiareálu. Vztahují se na ně podobné předpisy jako pro vlaky.

U čeho si nejvíc odpočinete?

U sportu - v létě při Nordic Bladingu (inliny s holemi), v zimě na běžkách. Nebo u dobré rockové muziky s dobrým pivem.